Genç şarkıcı Adam Ramey hayatını kaybetti

Genç şarkıcı Adam Ramey hayatını kaybetti
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Amerikalı rap-metal grubu Dropout Kings'in solisti Adam Ramey, 31 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi, genç müzisyenin uzun süredir bağımlılıkla mücadele ettiğini belirtirken, grup arkadaşları Ramey'yi "grubun kimliğini şekillendiren tutkulu bir müzisyen" olarak andı.

Amerikalı rap-metal grubu Dropout Kings'in solisti Adam Ramey, 31 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi, Ramey'nin uzun ve acı verici bir bağımlılık mücadelesinin ardından yaşamını yitirdiğini açıkladı. Acı haber, grubun sosyal medya hesaplarından yapılan duygusal bir paylaşımla doğrulandı. Yapılan açıklamada Ramey'nin, grubun kimliğini şekillendiren isimlerden biri olduğu ve "kardeşleri" olarak görüldüğü belirtildi.

"YIKILMIŞ DURUMDAYIZ"

Grubun açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Yüreğimizin en derin acısıyla kardeşimiz Adam Ramey'nin hayatını kaybettiğini paylaşmak zorundayız. Müzik tutkusu, enerjisi ve sevgisi Dropout Kings'i şekillendirdi ve sayısız insanın hayatına dokundu. En hafif tabirle yıkılmış durumdayız. Ancak Adam'ın ruhu, karizması ve enerjisi sadece bize sonsuz bir ilham kaynağı olmakla kalmayacak, aynı zamanda gelecekte de en iyisini yapmamız için bize güç verecek. Bu süreçte gösterdiğiniz destek için hepinize teşekkür ediyoruz. Eminiz ki, onunla geçirdiğimiz her an için Adam da sizlere minnettardı."

Haberler.com / Salih Söğüt - Magazin
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