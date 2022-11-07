Genç kadının aldattığı eşine attığı müstehcen mesajları okuyan Müge Anlı, sinirden deliye döndü: Senin kafan kırık mı?

Cinayete kurban giden Selim Yalçınkaya'nın eski eşi Derya Hanım'la olan mesajlarını gören Müge Anlı, canlı yayında neye uğradığını şaşırdı. Derya Hanım'ın aldattığı Yalçınkaya'ya gönderdiği müstehcen mesajları gören Anlı, "Kadın halimle kocam bunları yazsa bilmiyorum ben ne yaparım. Senin kafan kırık mı?" diyerek tepki gösterdi.

Bir çocuk babası Selim Yalçınkaya 11 Ağustos 2022 tarihinde evinin garajında başında vurularak öldürülmüş halde bulundu. Uzun yıllardır ATV ekranlarında program yapan Müge Anlı, Selim Yalçınkaya'nın cinayetini çözmeye çalışıyor. Canlı yayına çıkan aile ise oğullarının başını ihanet yüzünden boşandığı eski gelinleri Derya Hanım'ın yaktığını ileri sürdü.

AİLE, ESKİ GELİNLERİNİ SUÇLADI

Oğullarının evliliği boyunca aldatıldığını söyleyen aile, babalarının da gelinlerinin görüştüğü kişiyle kavga ederek cezaevine girdiğini söyledi. Oğullarının bir düşmanının olmadığını belirten aile, eski gelinlerini suçladı.

MÜSTEHCEN MESAJLARI OKUDU

Canlı yayına gelerek ihaneti kabul eden Derya Hanım'ın ihanetle ilgili eşine attığı müstehcen mesajları okuyan Müge Anlı ise sinirden ne diyeceğini bilemedi. Canlı yayında Derya Hanım'ın ihanetin ardından eşi Selim Yalçınkaya'ya itiraf ettiği ihanet mesajlarını okuyan Müge Anlı, "Kocam bana bunları yazsa, kadın halimle gözüm görmez. Bunları sen yazdın mı? Bu ne demek yani" diyerek tepki gösterdi.

DERYA HANIM: KOCAMLA HER ŞEYİ KONUŞUYORDUM

İhanet mesajlarını kabul eden Derya Hanım "Ben kocamla her şeyi konuşuyordum. Psikolojim bozuktu. Benim attığım mesajları kırpmışlar. Adıma sahte hesaplar açılmış, ben bunları bu şekilde yazmamıştım" dedi.

MÜGE ANLI: SENİN KAFAN KIRIK MI?

Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Anlı, sözlerine şöyle devam etti: "Sen bunları yazarak neyi hedefliyordun? Gelsin seni öldürsün mü gitsin o adamı mı öldürmesini hedefliyordun? Şu yaştaki halimle, özgürlüğü seven biri olarak söyleyeyim, kocam bunları yazsa bilmiyorum gözüm görür mü. Senin kafan kırık mı? Amacın ne?"