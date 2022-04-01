Genç hayranına tecavüz ettiği ileri sürülen Kurtuluş Kuş sessizliğini bozdu: İftira atılıyor

Son yılların en popüler isimlerinin başında gelen Kurtuluş Kuş'un konser için gittiği Aydın'da İzmirli bir hayranına otel odasında tecavüz ettiği ileri sürüldü. Kısa sürede gündem olan şarkıcı, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak açıklama yaptı.

TECAVÜZ ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Yeni Asır'da yer alan habere göre, 21 yaşındaki B.Ö., genç şarkıcıyla iletişime geçerek daveti üzerine Aydın'daki konsere gitti. İzmir'den Aydın'a giden genç kız, şarkıcının alkollü olmasından yararlanarak kendisine tecavüz ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Kurtuluş Kuş tarafından mağdur edildiği ve hayatının karardığını söyleyen genç kız, "Kendisi bana sarıldığı anda bakire olduğumu söyleyerek yalvardım. Ama ellerimi zorla tutup tecavüz etti" dedi.

KURTULUŞ KUŞ TECAVÜZ İDDİASINI YALANLADI

Tecavüz iddiasıyla gündeme gelen şarkıcı, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda kendisine iftira atıldığını söyledi. Kuş açıklamasında "Güne üzerime atılan bir iftirayla uyandım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum böyle bir şeyin bizde kesinlikle hiçbir karşılığı hiçbir aslı yoktur Allaha şükürler olsun. Takıntılı hayranlarımla bir süredir bir mücadele içerisindeyiz. Kendilerini gerçekten çok seviyoruz ve çoğu zamanda hoşgörüyle karşılıyoruz. Böyle bir şeyin kesinlikle hiçbir savcılık delili olmadan basına yansıması ve böyle bir haberde ismimin geçmesi beni çok üzdü. En kısa zamanda haklılığım ortaya çıkacaktır. Yanımda olan herkese çok çok teşekkür ederim" dedi. Kurtuluş Kuş'un paylaşıma sevenlerinden "Yanındayız" yorumları yağdı.