Gelinim Mutfakta programıyla ünlenen Beyhan Hanımın değişimi sosyal medyada gündem oldu
Gelinim Mutfakta programıyla tanınan ve sevilen yarışmacı Beyhan Hanım, sosyal medyada paylaştığı değişim fotoğraflarıyla büyük ilgi gördü. Beyhan Hanım'ın gözle görülür değişimi, takipçileri tarafından olumlu yorumlar alırken, sosyal medyada geniş yankı buldu.
Kanal D ekranlarında yayınlanan "Gelinim Mutfakta" programının uzun yıllardır izleyiciyle buluşan kaynanası Beyhan Öksüz, son dönemde yaşadığı dikkat çekici değişimle gündem oldu. Sıradan bir kaynana profili çizen Beyhan Hanım, zamanla kendine özgü bir stil geliştirdi.
BEYHAN HANIMA SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI
Programa katılmadan önce kaşlarını boyatmaya başlayan Beyhan Hanım, kalın kaşlarıyla dikkat çekerken, kaşlarını boyatmadığı haliyle izleyicileri şaşkına çevirdi. Sosyal medya kullanıcıları, Beyhan Hanım'ın bu yeni görünümünü paylaşarak "Tanımakta zorlandım", "Aşırı değişmiş", "Bu haliyle kesin tanıyamazdım" gibi yorumlar yaptı. Beyhan Hanım'ın bu değişimi, "Gelinim Mutfakta" izleyicileri arasında büyük bir etki yarattı.