Gelinim Mutfakta programıyla ünlenen Beyhan Hanımın değişimi sosyal medyada gündem oldu

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Gelinim Mutfakta" programının uzun yıllardır izleyiciyle buluşan kaynanası Beyhan Öksüz, son dönemde yaşadığı dikkat çekici değişimle gündem oldu. Sıradan bir kaynana profili çizen Beyhan Hanım, zamanla kendine özgü bir stil geliştirdi.

BEYHAN HANIMA SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Programa katılmadan önce kaşlarını boyatmaya başlayan Beyhan Hanım, kalın kaşlarıyla dikkat çekerken, kaşlarını boyatmadığı haliyle izleyicileri şaşkına çevirdi. Sosyal medya kullanıcıları, Beyhan Hanım'ın bu yeni görünümünü paylaşarak "Tanımakta zorlandım", "Aşırı değişmiş", "Bu haliyle kesin tanıyamazdım" gibi yorumlar yaptı. Beyhan Hanım'ın bu değişimi, "Gelinim Mutfakta" izleyicileri arasında büyük bir etki yarattı.