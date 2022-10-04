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Gecenin Ucunda... MACİDE İSTANBUL'UN YOLUNU TUTAR!

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Gecenin Ucunda... MACİDE İSTANBUL'UN YOLUNU TUTAR!

TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım’ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, sezonun iddialı yapımlarından biri olan 'Gecenin Ucunda' 1. bölümüyle 5 Ekim Çarşamba akşamı 20.00’de STAR TV’de ekran yolculuğuna başlıyor.

'Gecenin Ucunda' 1. Bölümde neler olacak:

Kurumsal iş hayatında şahit olduğu haksızlıklar insan kaynakları uzmanı Macide'yi bir çıkış yolu aramaya iter.

Macide kurtuluşunun ancak başkalarına yardım ederek olacağını anlayarak küçükken babasından el aldığı şifacılık yoluna girmeye karar verir.

Macide işinden istifa edip Ankara'dan ayrılarak eğitim almak üzere İstanbul'un yolunu tutar.

Yolda ilaç devi Işık Ailesi'nden Ahmet Işık'la tanışır. Ahmet, Macide'ye ilk görüşte aşık olur.

Şifa verdikçe şifa bulacağına inanan Macide'nin yolu, geçmişten gelen yaralar ve sırlarla örülü Işık Ailesi ile o dünyanın lideri Ahmet'in ağabeyi Kazım Işık ile bir daha ayrılmamak üzere kesişir.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Gecenin Ucunda İstanbul Magazin Haberler

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