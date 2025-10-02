Haberler

Gazze için yola çıkan sunucu Bekir Develi ve İkbal Gürpınar'dan saatlerdir haber yok

Gazze için yola çıkan sunucu Bekir Develi ve İkbal Gürpınar'dan saatlerdir haber yok
Güncelleme:
Gazze için yola çıkan sunucu Bekir Develi ve İkbal Gürpınar'dan saatlerdir haber yok
Gazze'ye insani yardım için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Akdeniz'de uluslararası sularda İsrail güçlerinin müdahalesine uğradı. 30 gemiye el konulurken, 37'si Türk 200'den fazla kişi alıkonuldu. Filoda bulunan sunucu Bekir Develi "54 mil… Tarihe not düşülsün" derken, İkbal Gürpınar ise "Gemiye kimyasal fışkırtıyorlar" sözleriyle saldırıyı anlattı. İkiliden saatlerdir haber alınamıyor.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Akdeniz'de uluslararası sularda İsrail güçlerinin saldırısına uğradı. Müdahale sonrası 30 gemiye el konulurken, aralarında 37 Türk vatandaşının da bulunduğu 200'den fazla kişi İsrail askerlerince alıkonuldu.

BEKİR DEVELİ VE İKBAL GÜRPINAR'DAN HABER ALINAMIYOR

Filo içerisinde yer alan isimlerden Bekir Develi ve İkbal Gürpınar'dan saatlerdir haber alınamıyor. Develi, son olarak dün gece sosyal medya hesabından konumunu paylaşarak, "54 mil… Tarihe not düşülsün diye…" ifadelerini kullandı. Gürpınar ise paylaştığı videoda, "Gemiye kimyasal fışkırtıyorlar" sözleriyle saldırıyı duyurdu.

SİYER VAKFI BAŞKANI'NDAN ÇARPICI MESAJ

Florida teknesinde yer alan Siyer Vakfı Başkanı Muhammed Emin Yıldırım, X hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullandı:

"Telefonumu denize atmak zorundayım. Dualarınız daim olsun. Allah'ın takdiri ne ise olacak olan odur. Ahhh Gazze…"

TÜRKİYE'DE TEPKİ BÜYÜYOR

Bazı teknelere baskın düzenleyen İsrail askerleri, Türk vatandaşlarını alıkoymaya çalıştı. Şu ana kadar 37 Türk vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi. Türkiye'de gelişmeler büyük tepki çekerken, resmi makamların süreci yakından takip ettiği belirtildi.

GEMİLER AŞDOD LİMANI'NA GÖTÜRÜLDÜ

İsrail'in müdahale ettiği gemilerin Aşdod Limanı'na yönlendirildiği açıklandı. Filoya yönelik saldırı, uluslararası kamuoyunda da yankı uyandırdı.

Haberler.com / Fadıl Aslan - Magazin
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
