Gaziantep'in En Genç Festivali - Haberler

Gaziantep'in En Genç Festivali
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ve CSC Organizasyon-Alp Ajans'ın katkılarıyla düzenlenen "Gaziantep Gençlik ve Spor Festivali" ünlü sanatçıların konserleriyle taçlandı.
Sunuculuğunu Kadir Çöpdemir'in üstlendiği Festival'de dört gün boyunca Bilal Sonses,Tuğçe Kandemir,Cem Belevi,Sefo,Ali Kınık,Doğukan Manço ve Ozan Doğulu gibi bir çok ünlü isim sahneye çıktı.
Birbirinden farklı etkinliklerinde yer aldığı "Gaziantep Gençlik ve Spor Festivali" renkli görüntülere sahne olurken,ünlü sanatçıların konser performansları ise Gaziantepli müzik severleri coşturdu.
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