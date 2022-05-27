Gaziantep'in En Genç Festivali - Haberler

Sunuculuğunu Kadir Çöpdemir'in üstlendiği Festival'de dört gün boyunca Bilal Sonses,Tuğçe Kandemir,Cem Belevi,Sefo,Ali Kınık,Doğukan Manço ve Ozan Doğulu gibi bir çok ünlü isim sahneye çıktı.

Birbirinden farklı etkinliklerinde yer aldığı "Gaziantep Gençlik ve Spor Festivali" renkli görüntülere sahne olurken,ünlü sanatçıların konser performansları ise Gaziantepli müzik severleri coşturdu.

Snob Magazin / Magazin