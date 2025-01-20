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Gamze Karta ve Oktay Kaya'nın yeni düeti 'Dipsiz Kuyu' yayınlandı!

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Gamze Karta ve Oktay Kaya, dinleyicileri derin duygulara sürükleyecek yeni düetleri "Dipsiz Kuyu" ile müzik dünyasına iddialı bir giriş yaptı.

Şarkının klip çekimi, 35 kişilik profesyonel bir ekibin katkısıyla 16 saatlik yoğun bir çalışma sonucunda tamamlandı. Yusufcan Özbilen yönetmenliğinde çekilen klipte ikilinin kavga sahneleri ön plana çıktı.

EMRE KIRAL İMZASI TAŞIYOR

"Dipsiz Kuyu" duygu yüklü sözleri ve etkileyici düzenlemesiyle dikkat çekiyor. Şarkının söz ve müziği Oktay Kaya'ya ait, düzenlemesi ise Berk Kirtiş tarafından yapıldı. Gündem Yaylı'nın keman ve Cem Şengül'ün gitar performansı şarkıya eşsiz bir derinlik katıyor. Mix ve mastering çalışmaları ise ünlü müzik prodüktörü Emre Kıral'ın imzasını taşıyor.

Gamze Karta ve Oktay Kaya'nın Yeni Düeti 'Dipsiz Kuyu' Yayınlandı!

TREND LİSTESİNDE 1 NUMARA

Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Gamze Karta, Youtube'da aylık 100 milyonun üzerinde izlenme oranıyla dikkat çekiyor. Eğlence dolu içerikleri ve kızı Öykü Karta ile birlikte sunduğu enerjik videolarla tanınan Karta, aynı zamanda TikTok ve Instagram gibi platformlarda da büyük ilgi görüyor. Daha önce yayımladığı "Tolerans" single'ı 12 milyon dinleyiciye ulaşırken, üç şarkısı da Youtube'da trend listesinde 1 numaraya yerleşti.

"Dipsiz Kuyu" Dmc etiketi ile 18 Ocak'ta dinleyiciler ile buluştu, Gamze Karta Youtube kanalında yayınlanan klibi ise ilk saatlerinde çok yüksek izleyici kitlesine ulaştı.

Betül Cirit
Betül Cirit
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıASar Gnc:

merak ettim bi bakiyim nasil biseymis dedim, 15 yasinda cocuklar icin yapilmis sanki.

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Haber Yorumlarısuat aydın:

Bok gibi

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Haber Yorumlarıoğuz:

sırf tıklansın diye haber başlığını öyle yazmışlar fasa fiso bir düet

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Haber Yorumlarıgunay yanug:

Kaç para aldınız bu adını bile bilmediklerimiz

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Haber YorumlarıYıldızkan:

Bende bir halt gibi bir şarkı zannettim. Bildiğin ergenler için yazılmış binlerce şarkılardan bir tanesi.Tıklamayın fasa fiso...

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Haber Yorumlarıkoray hüseyin kılıç:

dinlerken kakam geldi

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

Hicte Güzel Olmamis Kopya Mustafa Ceceli Taklidi

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