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Fulin'den Köpeğe İlginç Hediye

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Fulin'den Köpeğe İlginç Hediye

Sesinin yanı sıra sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren güzel şarkıcı Fulin, arkadaşının köpeğine taktığı hediyeyle şaşırttı. İşte Detaylar...

'Korkularım Var' parçasıyla müzik listelerinin üst sırasında olan ve TikTok'ta fenomen haline gelen Fulin, arkadaşının Diva adlı köpeğinin doğum gününü kutladı. Şarkıcı, minik dosta köpek maması ve kemiklerden oluşan tabağa mum koyarak, üfletti.

Fulin'in, köpeğe doğum günü hediyesi olarak ise altın zincir takması dikkat çekti. Şarkıcı, "Doğum günümde ailem, arkadaşlarım ve hayranlarım genelde bana böyle bileklik gibi hediyeler alıyor. Acaba beni sevenlerde, köpek sever gibi seviyor" diyerek, güldürdü.

Şarkıcı, minik dosta pasta üflettiği anları da sosyal medya hesaplarından yayınladı. Fulin'in güzelliği ve giyim tarzı, beğeni topladı.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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