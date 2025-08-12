Fransız modelin olay yaratan plaj kıyafeti sosyal medyayı salladı

Fransız model Marie B., Amerika'daki bir plaj yolunda giydiği olay yaratan kıyafetiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. 191 binden fazla takipçisi olan genç model, plaj partisinden önce sahil kenarında yürürken çekilen videosunu Instagram'da paylaştı. Ancak kıyafetin kesimi, görenleri adeta şoke etti.

Siyah, vücuda tamamen oturan tulumun bir kolu tamamen açıktı, bir bacağı baştan sona açıkta bırakılmıştı. Tasarımın en dikkat çeken detayı ise yürürken tek kalçasının tamamen görünmesiydi. Marie, kombini yüksek topuklu sandaletler, inci kolye ve küçük bir çantayla tamamladı.

Videoda çevredeki diğer insanlar, şort ve tişört gibi sıradan yazlık kıyafetlerle gezerken Marie'nin iddialı görünümü dikkatleri üzerine çekti. 141 sterlin (yaklaşık 5.600 TL) değerindeki bu tulumu giymek için Marie, "Bana kendimi güçlü hissettiriyor" dedi.

Ancak sosyal medyadaki yorumlar hiç de öyle değildi. Kıyafet videosu kısa sürede 5,5 milyon kez izlendi ve binlerce eleştiri aldı. Bir kullanıcı, "Güzel bir kadın ama bu kıyafet tam bir felaket. Kalçaların dışarıda olması normal mi oldu artık? Hiçbir zarafet yok" diye tepki gösterdi.

Bir başka yorumda, "Çok güzel ama neden böyle ucuz görünen bir şey giysin?" denildi. Mizahi bir kullanıcı ise, "Göğüs dekoltesi kazasını bilirdim ama kalça kazasını ilk kez görüyorum" diye yazdı.

Bazıları ise modelin vücudu ne kadar kusursuz olursa olsun bu kıyafetin "aşırı" ve "zevksiz" olduğunu savundu.