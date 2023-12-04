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Florence Pugh, Brezilya'da sahnede poz verdiği sırada bir hayranı kafasına sert bir nesne fırlattı

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İngiliz aktris Florence Pugh, Brezilya'da Dune paneline katıldığı sırada sahneye fırlatılan bir nesnenin başına çarpmasıyla acı içinde tepki verdi. Olay, heyecanını paylaştığı anın hemen ardından yaşandı. Son dönemde sahnede sanatçılara nesne fırlatma eğilimi dikkat çekerken, geçen hafta R&B şarkıcısı Ari Lennox'a yapılan benzer bir olayda sanatçı sert tepki göstermişti

27 yaşındaki İngiliz aktris Florence Pugh', Brezilya'da katıldığı panelde Timothée Chalamet, Austin Butler ve Zendaya'nın, ile sahnede fotoğraf çekmek için poz verdiği sırada bir hayranının sahneye fırlattığı nesne kafasına çarptı.

Acının içinde tepki veren oyuncu daha sonra eğilerek kafasına çarpan nesneyi yerden aldı.

Olay,Pugh'un Dune kadrosunun bir parçası olarak panele katılmaktan duyduğu heyecandan bahsetmesinden birkaç dakika sonra geldi. "Bırakın onlarla çalışmayı, buraya gelip bu insanlarla beraber olmak bile çok heyecan verici" dedi.

Son dönemlerde hayranlarının sahnede bulunan sanatçılara nesne fırlatmaları trend haline geldi.

Geçen hafta, R&B şarkıcısı Ari Lennox, sahnede kendisine bir şişe fırlatıldı ancak şişe sanatçıya çarpmadı. Ari, kendisine şişe fırlatan kişiye ağza alınmayacak ağır hakaretlerde bulundu.

Florence Pugh, Brezilya'da sahnede poz verdiği sırada bir hayranı kafasına sert bir nesne fırlattı

Florence Pugh, Brezilya'da sahnede poz verdiği sırada bir hayranı kafasına sert bir nesne fırlattı

Florence Pugh, Brezilya'da sahnede poz verdiği sırada bir hayranı kafasına sert bir nesne fırlattı

Florence Pugh, Brezilya'da sahnede poz verdiği sırada bir hayranı kafasına sert bir nesne fırlattı

Florence Pugh, Brezilya'da sahnede poz verdiği sırada bir hayranı kafasına sert bir nesne fırlattı

Kaynak: Haberler.com / Magazin

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