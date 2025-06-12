Fizik tedavisi gören Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi!

Fizik tedavisi gören Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beynine üçüncü kez pıhtı atan ve uzun süre yoğun bakımda kalan usta sanatçı Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı. Gözle görülür şekilde zayıflayan efsane oyuncunun yüzündeki kocaman gülümseme, sevenlerine umut verdi.

Geçirdiği sağlık sorunları nedeniyle bir süredir gözlerden uzak olan Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır'ın son durumu merak ediliyordu. 76 yaşındaki usta sanatçıdan yeni fotoğraflar geldi.

MART AYINDA İNME GEÇİRDİ, YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRDÜ

Geçtiğimiz yıl beyin damarlarına pıhtı atması sonucu operasyon geçiren İnanır, mart ayında geçirdiği inme nedeniyle bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılmıştı. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alınan sanatçı, yaklaşık dört aylık kritik tedavi sürecinin ardından servise çıkarılmış, ardından da taburcu edilmişti.

TEMMUZDA ENFEKSİYON GEÇİRDİ, YENİDEN HASTANEYE KALDIRILDI

İyileşme sürecinde akciğer enfeksiyonu gelişen İnanır, temmuz ayında yeniden tedavi altına alınmıştı. Fizik tedavi süreci halen devam eden usta oyuncunun sağlık durumu yakından takip ediliyor.

Fizik tedavisi gören Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi!

ZİYARETÇİLERİNDEN MORAL ALDI

İnanır'ı son olarak halk müziği sanatçısı Ümit Tokcan ve ressam Sali Turan ziyaret etti. Usta oyuncunun son görüntüsünde kilo kaybının belirgin şekilde arttığı dikkatlerden kaçmadı. Oldukça zayıfladığı görülen İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yüzüne yerleşen gülümseme moralleri yükselten detay oldu.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burcu Özberk, Bali'deki kira fiyatlarının Türkler yüzünden yükseldiğini iddia etti

Fiyat artışlarına tepki gösterdi, Türkleri suçladı: Biri de akrabam
Tottenham'ın yıldızı Maddison Galatasaray formasını giydi, taraftarları heyecan bastı

Dünyaca ünlü isim Galatasaray formasını giydi taraftarı heyecan bastı
Sinan Akçıl'dan eski sevgilisi Hadise ile ilgili soruya bomba yanıt

Sinan Akçıl'dan eski sevgilisi Hadise ile ilgili soruya bomba yanıt
Aziz Yıldırım'dan sürpriz buluşma! Kongre üyeleriyle toplantı yaptı

Apar topar harekete geçtiler! Aziz Yıldırım bakın ne yaptı
Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı

Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 2 şüpheli serbest

Ferdi Zeyrek soruşturmasında gözaltına alınanlarla ilgili karar
Dünyanın en iyi takımları belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük çekişme

Dünyanın en iyi takımları belli oldu! Ezeli rakipler burada da yarıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.