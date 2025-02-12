Fındık Kurdu Berna 25 yaşında! Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı

Bir dönemin popüler çocuk şarkı yarışması "Bir Şarkısın Sen" ile hafızalara kazınan ve "Fındık Kurdu" lakabıyla anılan Kastamonulu sanatçı Berna Karagözoğlu, 25 yaşına geldi. Küçük yaşta sesi ve enerjisiyle büyük beğeni toplayan Karagözoğlu, yarışmanın sona ermesinin ardından uzun bir süre gözlerden uzak bir yaşam sürdü.

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Yıllarca müzik dünyasında sessiz kalan genç sanatçı, son dönemde sahne performanslarıyla yeniden gündeme geldi. Şarkı söylemeye devam eden Karagözoğlu'nun hem sahne kıyafeti hem de performansı görenleri şaşırttı.