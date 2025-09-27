Fikret Orman'ın Güzide Duran'a evlilik teklifi Magazin Bahane'de masaya yatırıldı

Haberler.com ekranlarında izleyiciyle buluşan Magazin Bahane programı bu hafta gündeme bomba gibi düşen bir konuyu ele aldı. Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'ın, oyuncu Güzide Duran'a yaptığı evlilik teklifini masaya yatırdı. Programda teklifin zamanlamasından olası PR etkilerine kadar birçok başlık dikkat çekici değerlendirmelerle tartışıldı.

EVLİLİK BİTMEDEN GELEN TEKLİF

Programda ilk olarak Güzide Duran'ın boşanma sürecinde olduğuna vurgu yapıldı. Hakan Solaker, "Evlilik bitmeden gelen teklif, aslında filmin sonunu baştan belli ediyor" ifadeleriyle konunun hassasiyetine dikkat çekti.

FİKRET ORMAN'IN HATALARI

Kalaycıoğlu ve Solaker, Fikret Orman'ın özel hayatındaki kararlarını da masaya yatırdı. Solaker, "Fikret Orman'ın hataların başında olduğuna inanıyorum" diyerek Orman'ın yaptığı tercihlere eleştirel bir yaklaşım sergiledi.

DUYGULARI KİLİTLEMEK GERÇEKÇİ Mİ?

Boşanma süreçlerinde yaşanan duygusal zorlukların da gündeme geldiği programda, "Boşanma akti bitene kadar duyguları kilitlemek gerçekçi değil" yorumu öne çıktı. Sunucular, insanların duygusal süreçlerinin hukuki prosedürlerle birebir örtüşmediğini dile getirdi.

PR İDDİASI

Programda en çok konuşulan noktalardan biri ise Fikret Orman'ın bu evlilik teklifini bir PR çalışması olarak kullandığı iddiası oldu. Gökay Kalaycıoğlu, "Fikret Orman bu işi PR olarak kullanıyor" diyerek teklifin perde arkasında farklı motivasyonların olabileceğini öne sürdü.