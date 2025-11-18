Haberler

Feyyaz Yiğit açıkladı: Gibi'nin final kararının perde arkası ortaya çıktı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Feyyaz Yiğit açıkladı: Gibi'nin final kararının perde arkası ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Altı sezon boyunca geniş bir izleyici kitlesini etkisi altına alan Gibi'nin neden final yaptığı merak edilirken, dizinin başrollerinden Feyyaz Yiğit, projeyi neden sonlandırdıklarını açıkladı. Yiğit, Gibi'nin zamanla kendini tekrar eden bir yapıya dönüşmemesi ve özgünlüğünü kaybetmemesi için bilinçli bir şekilde final kararı aldıklarını belirtti.

  • Gibi dizisi altı sezon sonunda final yaptı.
  • Dizinin final kararı, kendini tekrar etmesini önlemek ve özgünlüğünü korumak amacıyla alındı.
  • Feyyaz Yiğit, diziyi popülerliğinin zirvesindeyken bitirmenin zor bir karar olduğunu belirtti.

Altı sezon boyunca geniş bir kitle tarafından takip edilen ve unutulmaz sahneleriyle hafızalara kazınan Gibi'nin final kararı uzun süre merak konusu olmuştu. Feyyaz Yiğit, İbrahim Selim ile Bu Gece programında yaptığı açıklamayla diziyi neden bitirdiklerini anlattı.

SEVENLERİ ÜZEN FİNAL KARARININ PERDE ARKASI

Altı sezon boyunca izleyiciyi kahkahaya boğan ve replikleri sosyal medyada hâlâ dolaşan Gibi, final kararıyla hayranlarını şaşırtmıştı. Dizinin devam edip etmeyeceği merak edilirken, Feyyaz Yiğit'in açıklamasıyla Gibi'nin kesin olarak final yaptığı duyurulmuş ancak kararın nedeni bilinmiyordu.

"KENDİNİ TEKRAR EDEN BİR İŞE DÖNÜŞMESİNİ İSTEMEDİK"

Feyyaz Yiğit, Gibi'nin neden sona erdiğini detaylarıyla anlattı. Ünlü komedyen, dizinin kendi içinde özgünlüğünü kaybetmemesi için final kararı aldıklarını söyledi.

Feyyaz Yiğit açıkladı: Gibi'nin final kararının perde arkası ortaya çıktı

Yiğit, açıklamasında şu ifadeleri kullandı, "Başladığımızda çok yeni ve farklı olan bir işti. Bir noktadan sonra kendini tekrar eden bir şeye dönüşmesini istemedik. Seyircinin biraz özlemesi daha kıymetli. Elbette devam edebilirdi ama zamanında veda etmeyi tercih ettik."

"İŞE VE SEYİRCİYE SAYGI DUYDUĞUMUZ İÇİN"

Yiğit, Gibi'nin giderek yaratım alanının daraldığını ve bu durumun projeyi olumsuz etkilediğini belirterek şöyle devam etti, "Yavaş yavaş kendini tekrar edip coşkusunu kaybeden bir iş olmasını hem seyirciye hem de yaptığımız işe saygısızlık gibi gördük. Yoğun emek harcadığımız için bir süre sonra yaptığımız iş, Gibi'de çalışıyormuşuz gibi hissettirmeye başladı."

"PARA KAZANIRKEN BİTİRMEK ZOR BİR KARARDI"

Feyyaz Yiğit, diziyi popülerliğinin zirvesindeyken bitirmenin kolay olmadığını ancak uzun vadede doğru bir tercih olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı, "Bu, çok para kazanırken alınmış zor bir karardı. Ama hem seyirciye hem de mesleğimize duyduğumuz saygı bunu gerektiriyordu."

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seren Serengil'den Sağlık Bakanı'na yardım çağrısı

Seren Serengil'den yardım çağrısı: Lütfen yollayın parasını ödeyeceğim
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Sahnede talihsiz kaza: Çelik'in düştüğü anlar kameraya yansıdı

Talihsiz kaza! Ünlü şarkıcının sahnede düştüğü anlar kamerada
Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu

Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu
Seren Serengil'den Sağlık Bakanı'na yardım çağrısı

Seren Serengil'den yardım çağrısı: Lütfen yollayın parasını ödeyeceğim
Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya özür diledi

Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya özür diledi
ABD'nin efsane yıldızlarının evi bakın kaça satıldı! İstanbul'da bir daire fiyatı

ABD'nin efsane yıldızlarının evi bakın kaça satıldı!
Galatasaray'da sakatlık depremi! Osimhen o maçta yok

Osimhen hakkında taraftarı kahreden haber
Gergin anlar! Yönetmen, ünlü oyuncuyu kenara itti

Galada gergin anlar! Yönetmenin hareketi, ünlü oyuncuyu kızdırdı
Mert Hakan Yandaş'ı umre ziyaretinde gören bir kişi yaptığıyla pes dedirtti

Umre ziyaretinde Mert Hakan'ı gördü! Yaptığıyla pes dedirtti
Tanklar ilerledi! İsrail ordusu Suriye'ye girdi

Tanklar ilerledi! İsrail ordusu o ülkeye girdi
Teşkilat dizisinin Hilal'i Rabia Soytürk, zoom yapan muhabirin kurbanı oldu

Teşkilat'ın Hilal'i zoom yapan muhabirin kurbanı oldu
İşte Böcek ailesinin yediği midye ve kokoreçlerden çıkan sonuç

Trajedi, iyice yılan hikayesine dönüyor! Beklenen sonuçlar geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.