Feyyaz Yiğit açıkladı: Gibi'nin final kararının perde arkası ortaya çıktı

Altı sezon boyunca geniş bir kitle tarafından takip edilen ve unutulmaz sahneleriyle hafızalara kazınan Gibi'nin final kararı uzun süre merak konusu olmuştu. Feyyaz Yiğit, İbrahim Selim ile Bu Gece programında yaptığı açıklamayla diziyi neden bitirdiklerini anlattı.

SEVENLERİ ÜZEN FİNAL KARARININ PERDE ARKASI

Altı sezon boyunca izleyiciyi kahkahaya boğan ve replikleri sosyal medyada hâlâ dolaşan Gibi, final kararıyla hayranlarını şaşırtmıştı. Dizinin devam edip etmeyeceği merak edilirken, Feyyaz Yiğit'in açıklamasıyla Gibi'nin kesin olarak final yaptığı duyurulmuş ancak kararın nedeni bilinmiyordu.

"KENDİNİ TEKRAR EDEN BİR İŞE DÖNÜŞMESİNİ İSTEMEDİK"

Feyyaz Yiğit, Gibi'nin neden sona erdiğini detaylarıyla anlattı. Ünlü komedyen, dizinin kendi içinde özgünlüğünü kaybetmemesi için final kararı aldıklarını söyledi.

Yiğit, açıklamasında şu ifadeleri kullandı, "Başladığımızda çok yeni ve farklı olan bir işti. Bir noktadan sonra kendini tekrar eden bir şeye dönüşmesini istemedik. Seyircinin biraz özlemesi daha kıymetli. Elbette devam edebilirdi ama zamanında veda etmeyi tercih ettik."

"İŞE VE SEYİRCİYE SAYGI DUYDUĞUMUZ İÇİN"

Yiğit, Gibi'nin giderek yaratım alanının daraldığını ve bu durumun projeyi olumsuz etkilediğini belirterek şöyle devam etti, "Yavaş yavaş kendini tekrar edip coşkusunu kaybeden bir iş olmasını hem seyirciye hem de yaptığımız işe saygısızlık gibi gördük. Yoğun emek harcadığımız için bir süre sonra yaptığımız iş, Gibi'de çalışıyormuşuz gibi hissettirmeye başladı."

"PARA KAZANIRKEN BİTİRMEK ZOR BİR KARARDI"

Feyyaz Yiğit, diziyi popülerliğinin zirvesindeyken bitirmenin kolay olmadığını ancak uzun vadede doğru bir tercih olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı, "Bu, çok para kazanırken alınmış zor bir karardı. Ama hem seyirciye hem de mesleğimize duyduğumuz saygı bunu gerektiriyordu."