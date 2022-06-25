Fevzi Siverek…'BÜLENT ERSOY KİMDİR? BEN ONUN MENAJERLİĞİNİ YAPAYIM'

Geçen yıl vefat eden babasının mezarı başında, yakın dostu Fevzi Siverek ile mezar sohbeti yeniden gündem olan Bülent Ersoy, katıldığı bir açılışta yaptığı "Sayın İçişleri Bakanı'ndan istirham ettim. Evet, mezar yerim belli." diyerek açıklama yapmış ancak detay vermemişti.

Bülent Ersoy' un bu açıklamasının ardından, Genel Yayın Yönetmenliğini Savaş Kalafat'ın yaptığı, moderatörlüğünü ise Seyhan Soylu'nun üstlendiği 'Al Sana Haber' magazin programına telefonla bağlanan Fevzi Siverek, yakın dostu Bülent Ersoy' un Zincirlikuyu'da mezar yerini hazırladığını belirterek "Mezar yeri 3 kişilik ve asansörlü olacak. Yaklaşık 1.5 Milyon TL tutacak" şeklinde açıklama yapmıştı.

Fevzi Siverek'in 'Al Sana Haber'e yaptığı 'Asansörlü mezar' açıklaması her yerde haber olup gündem olunca Bülent Ersoy ile Fevzi Siverek arasında krize neden olmuştu.

Bülent Ersoy sosyal medyasından bir açıklama yaparak "Ben daha ölmedim arkadaşlar!

Ankara'daki röportajda sormuş olduğunuz gibi yine bana sormanız gerekirken, hakkımda her açıklama yapan, yapabilen kişi ya da kişilerin bu 'abuk sabuk' sözleri medyada bu kadar büyük yer bulacak mı?

Bu arada, üstelik yetkili menajerim de Haluk Şentürk'tür." Sözleriyle dostu Siverek' in sözlerini yalanlayarak sitem etmişti.

Fevzi Siverek, bu sefer Beyaz TV' de yayınlanan Beyaz Magazin programına katılarak 'O benim en yakın dostum.

Aileden biri' dediği Bülent Ersoy için zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Beyaz Magazin' e konuşan Fevzi Siverek "Benim için Bülent Ersoy' un menajeri yazılıyor.

Bülent Ersoy kimdir? Ben onun menajerliğini yapacağım.

İkincisi ben Bülent Ersoy' un Prodüktörü, Yapımcısıyım. 27 yıllık da dostuyum.

Bülent Ersoy' un mezarı nasıl olacak diye bana sordular, ben de cevapladım.

Bülent Ersoy beni yalanladı. Bülent Ersoy kimdir ki beni yalanlayacak?

Bülent Ersoy beni yalanlayabilecek cürete sahip midir?

Sizin sektör hem çok iyi hem çok acımasız. Biz nice starlar tanıyoruz ki öyle popülaritesi çok yüksek olup etrafındaki dostlarını kaybettiğinde kimsesizler mezarlığında gömülüyor.

Belediye gömdü kimsenin haberi yok.

Benim için abuk sabuk açıklamalar yapıyor deniliyor ya birincisi ben abuk sabuk bir kişi değilim.

İkincisi yaptığım açıklama abuk sabuk değil.

Bülent Ersoy' un yanında bir arkadaş var menajeri.

Bülent Ersoy açılışlara gidiyor bir tane gündem olmuyor.

Benim ağzımdan çıkan haber milyonları geçiriyor.

BBC Televizyonu flash haber olarak geçmiş Amerika'da.

Bu durum arkadaşları tedirgin etti demek ki. Onlar zannetti ki Bülent Ersoy' u onların elinden alıyorum.

Bunun kıskançlığıyla Bülent Ersoy' u bana göre yanlış yönlendirmişlerdir. Onun kılavuzları bunu yaptı."

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