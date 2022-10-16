FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü programına davet eden Oğuzhan Uğur paylaşımını sildi
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Babala TV adlı Youtube programında birçok önemli ismi ağırlayan Oğuzhan Uğur twitter hesabından FETÖ firarisi eski futbolcu Hakan Şükür'ü programına davet etti. Uğur gelen tepkilerin ardından paylaşımını kaldırdı.
Programına aldığı konuklarla adından söz ettiren Oğuzhan Uğur sosyal medya hesabından FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü davet etti.
PROGRAMA DAVET ETTİ
Oğuzhan Uğur, "Onlar bize hiçbir zaman konuşma hakkı tanımadı. Ben onlara aynını yapmak istemiyorum" diye yazan, Oğuzhan Uğur,Şükür'ün hesabını etiketleyerek, "Bir zamanlar kral dediğim. Milli formada yazan adını öptüğüm beyefendi. Siz mesela katılır mıydınız?" ifadelerini kullandı.
PAYLAŞIMINI KALDIRDI
Oğuzhan Uğur paylaşımından dolayı büyük tepki alıncadaha sonra tweet'ini sildi. İşte Uğur'un o paylaşımları:
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