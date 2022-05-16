Feryal Gülman ile Kemal Gülman&#039;ın 9 Yıllık Boşanma Davasında Karar Çıktı! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Feryal Gülman ile Kemal Gülman'ın 9 Yıllık Boşanma Davasında Karar Çıktı!

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Feryal Gülman ile Kemal Gülman'ın 9 Yıllık Boşanma Davasında Karar Çıktı!

2013 yılından beri boşanmaya çalışan Feryal Gülman ile Kemal Gülman çifti nihayet boşandı. İkilinin arasındaki 60 milyon liralık tazminat davası ise devam ediyor.

Feryal Gülman ile Kemal Gülman arasında 2013 yılından beri devam eden boşanma davası bugün sonuçlandı.

İkilinin aralarındaki tazminat davası ise devam ediyor. Feryal Gülman'ın 30 milyon TL maddi, 30 milyon TL manevi tazminat talebini çok bulan mahkeme, davayı ilerleyen günlere erteledi.

GÜLMAN SOYADINI KULLANAMAYACAK

Kemal Gülman'ın isteği üzerine, eski eşinin soy ismini de kullanamayacak. Feryal Gülman, karar ve boşanma sonrası artık kızlık soy ismi Sarımuratoğlu'nu kullanacak.

Snob Magazin / Magazin

Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title