Feryal Gülman ile Kemal Gülman'ın 9 Yıllık Boşanma Davasında Karar Çıktı!

Feryal Gülman ile Kemal Gülman arasında 2013 yılından beri devam eden boşanma davası bugün sonuçlandı.

İkilinin aralarındaki tazminat davası ise devam ediyor. Feryal Gülman'ın 30 milyon TL maddi, 30 milyon TL manevi tazminat talebini çok bulan mahkeme, davayı ilerleyen günlere erteledi.

GÜLMAN SOYADINI KULLANAMAYACAK

Kemal Gülman'ın isteği üzerine, eski eşinin soy ismini de kullanamayacak. Feryal Gülman, karar ve boşanma sonrası artık kızlık soy ismi Sarımuratoğlu'nu kullanacak.

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