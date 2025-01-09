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Ferdi Tayfur'un yeğeninden açıklama: Dayımın parası pulunda gözüm yok

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Ferdi Tayfur'un yeğeni ve menajeri Şirin Gözalıcı, dayısı ve kızı Tuğçe Tayfur arasında yaşanan tartışmalar hakkında konuştu. Gözalıcı, 'Dayımın parası pulunda gözüm yok. Maddi olarak zaten varlıklı bir insanım" dedi.

Ferdi Tayfur'un yeğeni ve menajeri Şirin Gözalıcı, Tayfur'un vefatından sonra hakkında konuşulanlara ilişkin açıklama yaptı.

Ferdi Tayfur'un vefatının ardından yaşanan olaylar sonrası yeğen Şirin Gözalıcı Günaydın'a konuştu.

"HEDEF GÖSTERİLİYORUM"

"Son kez size konuşuyorum, bir daha da bu konuya dair açıklama yapmayacağım. Dayımın vefatından sonra yaşananlarla ilgili hedef gösteriliyorum. Bana ve aileme ağır hakaretler ediliyor. Tuğçe ile dayımın arasına ben girmişim gibi gösteriliyor. Kimse baba ile kızı arasına giremez.

"DAYIM DAVA AÇTI DİYE BEN SUÇLANIYORUM"

Ben Tuğçe ile hiçbir zaman polemiğe girmedim. Sosyal medyadan bana defalarca suçlayıcı ifadede bulunmasına rağmen cevap vermedim. Dayım, Tuğçe'nin sansasyonel özel hayatından dolayı Tayfur soyadını ticari olarak kullanmasını istemiyordu. Hatta şarkılarını ne yaşarken ne de öldükten sonra söylemesini de yasakladı. Dayım Tuğçe'ye soyadını kullanmasın diye dava açtı diye ben suçlanıyorum. Sanki ben dava açtırmışım gibi bir algı yaratılıyor. Asla böyle bir şey yok. Dayım kendi isteğiyle açtı davayı. Dayımın zaten yasal mirasçısı da değilim.

"DAYIMIN PARASINDA GÖZÜM YOK"

Dayımın parası pulunda gözüm yok. Maddi olarak zaten varlıklı bir insanım. Kimse kendi PR'ı için benim adımı kullanmasın. Ben gönüllü olarak dayımın hep yanındaydım. Yıllardır dayım yeğenleriyle birlikte Marmaris'te yaşıyordu. Şimdi de dayımın yasını tutuyorum. İnsanlara üzüldüm ne kadar acı demek ki dayı veya amca gibi hisleri ve bağları hiç yaşamamışlar."

Ferdi Tayfur'un yeğeninden açıklama: Dayımın parası pulunda gözüm yok
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Ferdi Tayfur'un yeğeninden açıklama!
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

zaten bu demeci vererek parasında pulunda olduggunu gosteriyorsun

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Haber YorumlarıMurat Küçük:

Yaw he hee

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Haber YorumlarıVatandaşın biri:

Merak etme çocukları varken sana kanunen bir şey verilmez, sen kimsin?

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Hedef gösteriliyorum diyor ama gündemden düşmüyor sürekli bir gönderme hikayelerde haber oluyor her paylaşımı tabiki ünlü bir sanatçının yiğeni oldupğu için doğal olarak

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Haber YorumlarıEMRE DOLUNAY:

Dayının parasında, pulunda benim gözüm var, bana yollayabilirsin...

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