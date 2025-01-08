Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın'dan açıklama: Güzel bir adammış

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ile evlenmesini istemediği Muhammet Aydın, sanatçının vefatının ardından çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur Aydın, 2023'te tanıştığı Muhammet Aydın ile kısa bir içerisinde evlenmişti. Ferdi Tayfur ise evliliğine karşı çıktığı kızının nikâhına katılmamıştı. Tayfur, daha sonra da kızının soyadını ticari amaçlı kullanması nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu.

2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç, önceki gün "Ferdi bey, Muhammet Aydın ile Tuğçe Hanım'ın evliliğini onaylamıyordu. İki ay önce bir gece yarısı Tuğçe hanım ile beraber aradı Muhammet bey. Hem bana Hem Ferdi Ağabey'e küfürler etti. Ferdi ağabey kızının kendisini üzdüğü, el oğlunu kendisine küfür ettirdiği, kendisi de küfür ettiği sebebiyle mirastan men etmek istiyordu" açıklamasını yaparak mirasla alakalı yeni gelişmelerin sinyalini verdi.

"GÜZEL BİR ADAMMIŞ"

Ferdi Tayfur'un damadı Muhammed Aydın ise acı kaybın ardından ilk kez konuştu. TV 100'ün haberine göre Aydın "Güzel bir adammış, güzel bir gecede öldü. Ne diyebilirim adama. Rabbim mekânını cennet eylesin. Tuğçe Hanım 6 gündür iğnelerle ayakta duruyor ve hamile" ifadelerini kullandı. Aydın, mirasla ilgili sorulara cevap vermedi.