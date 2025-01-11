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Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde ünlü oyuncuyu yaka paça dışarı atmak istediler

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Oyuncu Mustafa Üstündağ, Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde ünlü sanatçının hayranı sanılarak polis ekipleri tarafından yaka paça tören alanının dışına atılmak istendi. Bu sırada vatandaşlar polisleri uyarınca gerginlik büyümeden sona erdi.

Geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yuman Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur'un cenaze törenine katılan Mustafa Üstündağ ile polis ekipleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

YAKA PAÇA DIŞARI ATMAK İSTEDİLER

Törene gittiği sırada ünlü sanatçının bir hayranı sanılarak yaka paça tören alanının dışına çıkarılmak istenen Üstündağ için çevredeki diğer vatandaşlar devreye girdi.

Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde ünlü oyuncuyu yaka paça dışarı atmak istedilerMustafa Üstündağ

VATANDAŞLAR UYARDI

Polis ekipleri de uyarılar üzerine Üstündağ'ı bırakmak zorunda kaldı. Günler sonra ortaya çıkan o anlara ilişkin görüntüler büyük yankı uyandırdı.

Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde ünlü oyuncuyu yaka paça dışarı atmak istediler
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıgaddar kerim:

ulan muroyu tanimayan polismi olur? derhal gorevden alinmali :)

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme24
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Haber YorumlarıTampikoo:

sanatçıysa noolmuş kimmiş yani..ordaki sıradan insanlar daha değerli daha samimi..gerisi Show peşinde..ölünce yasadığı anlaşıldı ferdinin..

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme20
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Haber YorumlarıEnflasyona Ezdirilen:

Bizim millet herşeyi hakediyor sanatçı ise ne olmuş arkadaş .Bunu demesi gerekirken sanatçı o sanatç sanatçı. diyor o alana girmek yasaksa herkese yasak

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme7
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