Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde ünlü oyuncuyu yaka paça dışarı atmak istediler
Oyuncu Mustafa Üstündağ, Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde ünlü sanatçının hayranı sanılarak polis ekipleri tarafından yaka paça tören alanının dışına atılmak istendi. Bu sırada vatandaşlar polisleri uyarınca gerginlik büyümeden sona erdi.
Geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yuman Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur'un cenaze törenine katılan Mustafa Üstündağ ile polis ekipleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
YAKA PAÇA DIŞARI ATMAK İSTEDİLER
Törene gittiği sırada ünlü sanatçının bir hayranı sanılarak yaka paça tören alanının dışına çıkarılmak istenen Üstündağ için çevredeki diğer vatandaşlar devreye girdi.
VATANDAŞLAR UYARDI
Polis ekipleri de uyarılar üzerine Üstündağ'ı bırakmak zorunda kaldı. Günler sonra ortaya çıkan o anlara ilişkin görüntüler büyük yankı uyandırdı.