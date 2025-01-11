Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde ünlü oyuncuyu yaka paça dışarı atmak istediler

Geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yuman Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur'un cenaze törenine katılan Mustafa Üstündağ ile polis ekipleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

YAKA PAÇA DIŞARI ATMAK İSTEDİLER

Törene gittiği sırada ünlü sanatçının bir hayranı sanılarak yaka paça tören alanının dışına çıkarılmak istenen Üstündağ için çevredeki diğer vatandaşlar devreye girdi.

Mustafa Üstündağ

VATANDAŞLAR UYARDI

Polis ekipleri de uyarılar üzerine Üstündağ'ı bırakmak zorunda kaldı. Günler sonra ortaya çıkan o anlara ilişkin görüntüler büyük yankı uyandırdı.