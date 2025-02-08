Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi
hayatını kaybeden Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un vefatının ardından aile üyeleri günlerdir miras gerilimi yaşanıyordu. Şimdi de Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni Şirin Gözalıcı arasında Mevlit krizi patladı.
hayatını kaybeden Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un vefatının ardından aile üyeleri günlerdir miras gerilimi yaşanıyordu. Şimdi de Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni Şirin Gözalıcı arasında Mevlit krizi patladı.