Ege'de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü

Depremlerin ardından bu görüntüler arttı! 3 kentimiz diken üstünde
Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı

Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı
Ankara'da metronun yanı başındaki üstgeçidin son hali bu

Metronun yanıbaşındaki üstgeçidin son hali bu
Canlı anlatım! İlk gol geldi

İlk gol geldi! Tempo inanılmaz

Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

hayatını kaybeden Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un vefatının ardından aile üyeleri günlerdir miras gerilimi yaşanıyordu. Şimdi de Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni Şirin Gözalıcı arasında Mevlit krizi patladı.

hayatını kaybeden Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un vefatının ardından aile üyeleri günlerdir miras gerilimi yaşanıyordu. Şimdi de Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni Şirin Gözalıcı arasında Mevlit krizi patladı.

Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Magazin
img

Depremlerin ardından bu görüntüler arttı! 3 kentimiz diken üstünde
img

Metronun yanıbaşındaki üstgeçidin son hali bu
img

Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bütün ülke Serdar Dursun'u konuşuyor: Gol sevinci olay oldu

Gol sevinci olay oldu
Çocuğunuzda epilepsi olabilir

Çocuğunuzda epilepsi olabilir
Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı: 'Böbreğimi geri ver' paylaşımı şoke etti

Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı
Araçta sigara içen taksi şoförü, pişkinliğiyle pes dedirtti

"Takside sigara içmeyin" dedi, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı
VAR'da 5 dakika incelendi: Herkes Süper Lig'de iptal edilen bu golü konuşuyor

Herkes Süper Lig'de iptal edilen bu golü konuşuyor
'Tabuta sığmayan şehit' olarak bilinen Şehit Selçuk Paker'in yeni görüntüleri

Tabuta sığmayan şehidin yeni görüntüleri

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.