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Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü

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Dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yuman Ferdi Tayfur, 'Berlin Kaplanı' filmi nedeniyle mahkemelik olduğu Ata Demirer'e küs öldü. 2017 yılında davayı kaybeden ve hemen her platformda Ata Demirer'e kırgınlığını dile getiren Ferdi Tayfur, ünlü komedyene hakkını asla helal etmeyeceğini söylemişti.

Antalya'da tedavi gören arabesk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Müzik kariyeri boyunca pek çok albüm ve şarkıya imza atan sanatçı 79 yaşındaydı.

ATA DEMİRER'E HAKKINI HELAL ETMEDEN ÖLDÜ

Ünlü sanatçının ölümü sonrası kapanmış defterler yeniden açıldı. Berlin Kaplanı filmi yüzünden davalık olan, 2017 yılında davayı kaybeden ve hemen her platformda Ata Demirer'e kırgınlığını dile getiren Ferdi Tayfur, ünlü komedyene hakkını asla helal etmeyeceğini söylemişti.

Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü

ATA DEMİRER SESSİZ

Dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşama veda eden Ferdi Tayfur için neredeyse tüm sanat camiası yasa boğulup, taziye mesajları yayınlarken Ata Demirer ise şu saate kadar sessizliğini korumayı tercih etti.

Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

İkiliyi karşı karşıya getiren sürece şöyle gelindi; Tayfur ile Demirer, 2009'da aynı programa konuk oldu. Ferdi Tayfur, yayın sırasında 'Lambalı Saz' adlı film projesinden bahsederek Demirer'e başrol teklif etti. Ata Demirer ise sanatçıdan senaryosunu kendisine göndermesini istedi.

"İZİNSİZ ALINTI YAPTI"

3 yıl sonra Demirer, 'Berlin Kaplanı' adlı sinema filmini vizyona çıkardı. Bunun üzerine de Ferdi Tayfur, "Gönderdiğim senaryodan izinsiz alıntı yaptı" diyerek dava açtı. Ünlü komedyen ise iddiayı reddederek, Tayfur'un senaryosunun eline ulaşmadığını söyledi. Davada, mahkeme Demirer'i haklı buldu. Hâkim, 'Berlin Kaplanı'nın senaryosunun Demirer'e ait olduğuna, Tayfur'un film üzerinde hiçbir hakkının bulunmadığına hükmetti. Ferdi Tayfur, katıldığı bir programda 'Berlin Kaplanı'nın kendi senaryosundan alıntı yapılarak çekilmesinden dolayı üzülerek felç geçirdiğini ifade etmişti.

Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıMurat Eryüksel:

(Ç)alıntı yapmışsa Hakkına girmiş olur. Mahkeme ne derse desin, bunun bir de öteki tarafı var.

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Haber YorumlarıFake You hard:

Ata demirer sen ne kadar ahlaklis bir mahlukatsin

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Yorum Beğenme102
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Haber YorumlarıCarsambali:

Bir film senaryosu icin uzulerek felc gecirmeye degermiydi su Dunya...Ailen cocuklarinla mal varligi icin kavga edip durdun.Ne oldu simdi..Hepsi onlara kaldi sevgili Ferdi Tayfur..En buyuk sanatci senmiydin bilmiyoruz ama cok buyuk bir sanatciydin.Mekanin cennet olur insallah..

Yorum Beğen211
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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Ata Demirer' e 3 dakika adam ol deseler, 3 dakikanın dolması için zaman tutar.

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Haber Yorumlarıcan baran:

Ahirette hesabını verirsin yamuk demir baba yalan söyleyecek bir adam değildi

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Haber YorumlarıEmre Gök:

Ferdi babanın senaryosunu okuyor olumsuz cevap veriyor sonra ana temalardan şaşmayarak senaryo yazdırıyor ata kim ki Ferdi Tayfur un muhattabı olacak adam var oda baba gerisi hikaye kul hakkı yiyen mahlukt

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Haber YorumlarıSebati Can:

Çalmasını bilemeyen fukara kalır demiş büyükler!

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Haber YorumlarıMR CAMEL:

Ferdi baba dan helallık alamayan ata demirel utanır pıyasaya çıkmaz

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Adamın gilmininn ana konusunu calmıştı adam filminde sanırım mesut yarın programında Ata demirere bahsetmiş film almanyadan köyüne dönen bir boksör demişti

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

çalıntı varsa helallik istemesi.lazımdı Ata beyin bi ziyarete gitseydi bari Avrupa yakasından vefat eden oyuncunun da cenazesine gitmemişti

Yorum Beğen47
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