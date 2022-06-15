Fenomen dizi Behzat Ç. yeni bölümleriyle geri dönüyor

Daha önce Erdal Beşikçioğlu, Fatih Artman, İnanç Konukçu, Ayça Eren, Seda Bakan, Nejat İşler ve Canan Ergüder gibi isimlerin rol aldığı sevilen dizi Behzat Ç. yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

YENİ BÖLÜMLER GELİYOR

Bir mekandan çıkarken ayaküstü Gazete Magazin'e konuşan Erdal Beşikçioğlu, yeni sezon müjdesini verdi. Dizinin aynı kadro ile devam edeceğini söyleyen oyuncu, "Ufak tefek yeni kadromuz da olacak. Bizi ikna etmek hiç zor değil. Yazılı bir metin içerisinde gördüğünüz zaman hikayeyi, o sizi etkiliyorsa bütün sanatçılar için yeterlidir" dedi.

İlk olarak 2010-2013 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Behzat Ç., 2019 yılında Blu TV'de seyirciyle buluştu. Merakla beklenen dizinin yeni bölümleri de yine Blu TV'de olacak.

"SENARYOLAR BEHZAT Ç. GİBİ YAZILSA DEVAMI GELİR"

Muhabirin son dönemde oynadığı projelerin tutmadığını söylemesi üzerine sözlerine devam eden Beşikçioğlu, "Tutmuyor diyorsun yani. Ne yapalım kısmet bu işler. Metinler Behzat Ç. gibi güçlü yazılsa, o kadar güçlü bir karakter yaratılabilse devamı gelebilir. Yeni kuşak dizilerde karakterin hikayesinin peşine takılmak yerine olay örgülerinin peşine takılmayı tercih ediyorlar. Sistem kendi içerisinde tuhaf bir çöküntü yaşıyor.