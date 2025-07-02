Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul'u hedef haline getirdi

Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul'u hedef haline getirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul'u hedef haline getirdi
Haber Videosu

Forma lansmanına kırmızı elbisesiyle katılan Meltem Cumbul, Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti. Kırmızının Galatasaray'la özdeşleştiğini belirten taraftarlar, bu tercihi "kulübün değerlerine saygısızlık" olarak yorumladı.

Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu forma lansmanı İstanbul'da görkemli bir organizasyonla gerçekleşti. Sarı-lacivertli kulübün yeni sezondaki iç ve dış saha formaları ilk kez taraftarla buluşurken, geceye katılan ünlü isimler de dikkat çekti. Ancak geceye damga vuran olay, formalar değil, oyuncu Meltem Cumbul'un kıyafet tercihi oldu.

Lansmana kırmızı elbisesi ve kırmızı rujuyla katılan Meltem Cumbul, sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarların yoğun tepkisiyle karşılaştı. Taraftarlar, kırmızı rengin ezeli rakip Galatasaray'la özdeşleştiğini vurgulayarak, Cumbul'un bu tercihini "kulübün renk hassasiyetine aykırı" olarak değerlendirdi.

Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul'u hedef haline getirdi

Cumbul'un kıyafetiyle ilgili yapılan yorumlarda, "Bu geceye sarı-lacivert dışında bir renk hâkim olmamalıydı" ve "Bu kadar sembolik bir gecede kırmızı tercih edilmez" gibi eleştiriler öne çıktı. Forma tanıtımı, sarı-lacivertli camianın klasik çizgilerle modern tasarımı buluşturduğu yeni sezon formalarıyla genel olarak olumlu yorumlar alırken, Cumbul'un tercihi lansmanın önüne geçti.

Kulüp yönetimi ya da Meltem Cumbul tarafından henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları
Trump'tan Gazze açıklaması: İsrail 60 günlük ateşkese dair koşulları kabul etti

Trump dünyanın dört gözle beklediği haberi verdi
Ameliyat için 'lazer parası' isteyen cerrah tutuklandı

Devlet hastanesi doktoru yüz kızartıcı suçtan tutuklandı
Uyduya yakalandı! ABD'ye ait dev gemi, İran yakınlarında görüntülendi

Dünyayı tedirgin eden uydu görüntüsü! Dev gemi sınıra dayandı
İsrail Gazze'ye 'Masal bitti, Hamas artık tarih oldu' yazılı bildiriler attı

İsrail'in Gazze'ye attığı bildiriler halkın umutlarını yerle bir etti
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

o Galatasaray en büyük olduğunu biliyor:)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Doğan isyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar

İsyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar
Aile hekimleri için '6 ay muayeneye gelmeyen hasta' kuralı değişiyor

Aile hekimlerini isyan ettiren kural değişiyor
Fenerbahçe'de Jhon Duran'ı karşılamaya gelen taraftarın sayısı gündem oldu

Jhon Duran'ı karşılamaya gelen taraftar sayısı olay oldu! Tepki büyük
Uraz Kaygılaroğlu'na doğum gününde acı haber! Dedesi hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu, doğum gününde aldığı haberle yıkıldı
Mahmut Tanal bildiğiniz gibi! Polis barikatlarını böyle yıkıp geçti

Mahmut Tanal bildiğiniz gibi! Polis barikatlarını böyle yıkıp geçti
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı

Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
İsmail Kartal, Persepolis ile yollarını ayırdı

Persepolis ile yollarını ayırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.