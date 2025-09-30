Haberler

Fenalaşarak hastaneye kaldırılan Ahu Yağtu'dan yeni haber

Fenalaşarak hastaneye kaldırılan Ahu Yağtu'dan yeni haber
Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, geçtiğimiz hafta sokakta fenalaşarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tetkiklerde beyin anevrizması teşhisi konmuştu. İlk açıklamasında destek mesajlarına teşekkür eden oyuncu, şimdi de "Hızla toparlanıyorum, foto isteyenlere gelsin" diyerek sağlık durumunu paylaştı.

Başarılı oyunculuğu, zarif duruşu ve güzelliğiyle uzun yıllardır ekranlarda sevilen isimlerden biri olan Ahu Yağtu, geçtiğimiz hafta fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Menajerlik ajansından yapılan açıklamada ünlü oyuncunun sokakta baygınlık geçirdiği ve yapılan tetkikler sonucunda beyin anevrizması teşhisi konulduğu duyurulmuştu.

Fenalaşarak hastaneye kaldırılan Ahu Yağtu'dan yeni haber

Hastanede tedavisi devam eden Yağtu, sağlık durumuna ilişkin geçtiğimiz günlerde ilk kez konuşarak sevenlerini rahatlatmıştı. "Şiddetli baş ağrılarım olsa da iyiyim, daha iyi olacağım inşallah. Bu dönemde dualarını esirgemeyen, arayan, soran, yazan herkese teşekkür ederim. Varlığınız bana güç verdi, eksik olmayın" ifadeleriyle destek mesajlarına yanıt vermişti.

Ünlü oyuncu şimdi ise son durumu hakkında yeni bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından seslenen Yağtu, "Hızla toparlanıyorum, foto isteyenlere gelsin. Geçen gün hastaneden bu kare" diyerek tedavi sürecinden bir kareyi paylaştı.

Fenalaşarak hastaneye kaldırılan Ahu Yağtu'dan yeni haber

Sevenlerini bir kez daha rahatlatan bu açıklama sonrası Yağtu'ya çok sayıda "geçmiş olsun" mesajı yağdı.

