Haberler

Fedon, "Kristal Karlar Diyarı"nda 2026'ya merhaba diyecek

Fedon, 'Kristal Karlar Diyarı'nda 2026'ya merhaba diyecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sanatçı Fedon, yılbaşı akşamında Sarıkamış'ta sahne aldı. Kış tatilini kristal karlar diyarında geçiren Fedon, sosyal medyada 'kışın habercisi' olarak gündemde.

Sanatçı Fedon yeni yıl tatilini kristal karlar diyarı olarak bilinen Sarıkamış'ta gerçekleştirdi. Yılbaşı akşamında sahneye çıkan isimler arasında yer alan Fedon, kış tatili için geldiği Sarıkamış'a gelerek kristal karın keyfini çıkardı.

Sosyal medyada, "Fedon denize girdi mi, yaz geldi demektir" sözleriyle "yazın habercisi" olarak tanımlanan sanatçı Fedon, şimdi ise 'Fedon kara girdi mi, kış geldi demektir' sözleri ile "kışın habercisi" olarak gündeme geldi. Grek müzik denilince akla gelen ilk isimlerden olan sanatçı, yılbaşı programı için kış tatiline çıktı.

Kendisine tatil için Kristal karlar diyarı Sarıkamış Sarpino Mountain Otel'i seçen Fedon burada kayağın ve karın keyfini çıkarıyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
Artvin'de çığ düştü: 3 çoban çığ altında kaldı

3 çoban çığ altında kaldı! Ekipler bölgeye gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
Kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü

Paketi fark eder etmez polisi arayınca şubeyi basıp öldürdüler
Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor
Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj

Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
ABD'nin California eyaletinde dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu

Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu
Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Bir teknik direktörün ismi bu soruşturmada geçecek

Sinan Burhan'dan Türk futbolunda bomba etkisi yaratacak iddia