Fedon, 'Kristal Karlar Diyarı'nda 2026'ya merhaba diyecek

Sanatçı Fedon yeni yıl tatilini kristal karlar diyarı olarak bilinen Sarıkamış'ta gerçekleştirdi. Yılbaşı akşamında sahneye çıkan isimler arasında yer alan Fedon, kış tatili için geldiği Sarıkamış'a gelerek kristal karın keyfini çıkardı.

Sosyal medyada, "Fedon denize girdi mi, yaz geldi demektir" sözleriyle "yazın habercisi" olarak tanımlanan sanatçı Fedon, şimdi ise 'Fedon kara girdi mi, kış geldi demektir' sözleri ile "kışın habercisi" olarak gündeme geldi. Grek müzik denilince akla gelen ilk isimlerden olan sanatçı, yılbaşı programı için kış tatiline çıktı.

Kendisine tatil için Kristal karlar diyarı Sarıkamış Sarpino Mountain Otel'i seçen Fedon burada kayağın ve karın keyfini çıkarıyor. - KARS