"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

Güncelleme:
Bir döneme damgasını vuran Akasya Durağı dizisinin oyuncuları hâlâ merak ediliyor. Dizide 'Fato Aney' karakterini canlandıran Sema Aras da bunlardan biri. Oyuncunun son hali ortaya çıktı ve kısa, pembeye boyadığı saçlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Bir döneme damgasını vuran Akasya Durağı dizisinin oyuncu kadrosunda Aslı Altaylar, Levent Ülgen, Pelin Sönmez, Cezmi Baskın gibi isimler yer alıyordu.

Dizide her karakterin kendine özgü bir renk kattığı yapımda, hiç kuşkusuz en çok dikkat çekenlerden biri 'Fato Aney' karakterini canlandıran Sema Aras oldu.

61 yaşındaki oyuncu, Kurtlar Vadisi ve Akasya Durağı gibi projelerdeki performansıyla hafızalara kazınmıştı. Aras'ın son hali görenleri şaşırttı; kısa ve pembeye boyadığı saçlarıyla adeta bakışları üzerine topladı ve değişimiyle ağızları açık bıraktı.

SEMA ARAS KİMDİR?

Sema Aras, 1963 yılında Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde doğdu. Aras, oyunculuk tutkusunu genç yaşta keşfetmiştir. Aras, özellikle Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı Fato karakteri ile adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu ayrıca Mutlugiller, Sırlar Dünyası, Kurtlar Vadisi, Ateşli Topraklar, Belalı Baldız, Doktorlar, Akasya Durağı, Memur Muzaffer, Son Bahar ve Pis Yedili gibi pek çok projede yer almıştır.

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Akasya durağında ki rolünde çok başarılı bir oyuncuydu.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title