Fatma Turgut üniversitelilerle buluştu - Haberler

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Fatma Turgut üniversitelilerle buluştu

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Fatma Turgut üniversitelilerle buluştu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen 21. Öğrenci Bahar Şenlikleri çerçevesinde ünlü sanatçı Fatma Turgut sahne aldı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen 21. Öğrenci Bahar Şenlikleri çerçevesinde ünlü sanatçı Fatma Turgut sahne aldı.

Marianne Molu Amfi Tiyatro'da düzenlenen konsere, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ile binlerce öğrenci katıldı. Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı Fatma Turgut, öğrencilerden yoğun alkış aldı. Konserin sonunda sanatçı Fatma Turgut'a çiçek takdim eden Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, öğrencilere iyi eğlenceler dileyerek, sanatçı Fatma Turgut'a teşekkür etti. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Bahar Şenlikleri Fatma Turgut Erciyes Rektör Magazin Haberler

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