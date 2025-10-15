Fatih Ürek kalp krizi geçirdi: Ünlü sanatçı yoğun bakımda
Ünlü sanatçı Fatih Ürek, geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. Ürek'in yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. Sağlık durumuna ilişkin gelişmelerin doktorlar tarafından ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor. Şu anda kritik bir durumda olan sanatçı için ilk 6 saatin büyük önem taşıdığı öğrenildi.
Şarkıcı ve televizyon programcısı Fatih Ürek, hayranlarını endişelendiren bir sağlık problemi yaşadı. Alınan bilgilere göre ünlü isim kalp krizi geçirdi ve acilen hastaneye kaldırıldı.
YOĞU BAKIMDA TEDAVİ ALTINDA
59 yaşındaki Fatih Ürek'in yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisine alındığı belirtildi. 2.Sayfa'nın haberine göre, sanatçının sağlık durumuyla ilgili doktorlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Doktorlar, kalp krizi geçiren hastalarda ilk 6 saatin hayati önem taşıdığını belirterek, bu sürede yapılan müdahalelerin kalp kası hasarını önleme ve hayatta kalma olasılığını artırma açısından belirleyici olduğunu vurguladı.