Fatih Ürek kalp krizi geçirdi: Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Şarkıcı ve televizyon programcısı Fatih Ürek, hayranlarını endişelendiren bir sağlık problemi yaşadı. Alınan bilgilere göre ünlü isim kalp krizi geçirdi ve acilen hastaneye kaldırıldı.

YOĞU BAKIMDA TEDAVİ ALTINDA

59 yaşındaki Fatih Ürek'in yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisine alındığı belirtildi. 2.Sayfa'nın haberine göre, sanatçının sağlık durumuyla ilgili doktorlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Doktorlar, kalp krizi geçiren hastalarda ilk 6 saatin hayati önem taşıdığını belirterek, bu sürede yapılan müdahalelerin kalp kası hasarını önleme ve hayatta kalma olasılığını artırma açısından belirleyici olduğunu vurguladı.