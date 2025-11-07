Haberler

Fatih Ürek için umutlu bekleyiş: Raporlar iyi, kalbimiz onunla

Fatih Ürek için umutlu bekleyiş: Raporlar iyi, kalbimiz onunla
Güncelleme:
59 yaşındaki sanatçı Fatih Ürek, geçirdiği kalp krizi sonrası 20 dakika boyunca duran kalbi CPR ile yeniden çalıştırıldıktan sonra yoğun bakımda tedavi altına alındı. Menajeri Mert Siliv, Ürek'in sağlık durumunun stabil olduğunu belirterek, "Raporlar iyi gidiyor, dua etmekten başka çaremiz yok" dedi.

  • Fatih Ürek 15 Ekim'de İstanbul'daki evinde kalp krizi geçirdi ve kalbi 20 dakika durdu.
  • Fatih Ürek yoğun bakımda uyutularak tedavi altına alındı ve sağlık durumu stabil seyrediyor.
  • Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv, doktorların raporlarının iyi gittiğini ve durumunun aynı olduğunu belirtti.

15 Ekim'de evinde geçirdiği kalp krizi sonrası uzun süredir yoğun bakımda tutulan Fatih Ürek'in durumu stabil seyrini sürdürüyor. Ünlü sanatçının menajeri Mert Siliv, doktorların ellerinden geleni yaptığını belirterek "Dua etmekten başka şansımız yok" dedi.

23 GÜNDÜR UYUTULUYOR

Ünlü şarkıcı ve televizyoncu Fatih Ürek, 15 Ekim günü İstanbul'daki evinde kalp krizi geçirdi. Kriz sırasında kalbi 20 dakika boyunca duran Ürek, yapılan CPR (kalp masajı) müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü. Acil şekilde hastaneye kaldırılan 59 yaşındaki sanatçı, geçirdiği anjiyo operasyonu sonrası yoğun bakımda uyutularak tedavi altına alındı.

"SAĞLIK DURUMU STABİL, RAPORLAR İYİ GİDİYOR"

Hürriyet'in haberine göre, Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv, sanatçının sağlık durumu hakkında son gelişmeleri şu sözlerle aktardı, "Bu süreçte beklemek zorundayız. Sürecin ne kadar süreceğini Allah'tan başka kimse bilmiyor. 8 ay uyuyan da var, 3 ay uyuyan da… Uyanıp eski haline dönebilenler de var, dönemeyenler de. Şu an için doktorlar elinden geleni yapıyor. Raporlar iyi gidiyor, bizi çok korkutan bir şey yok. Durumu aynı." Siliv, tek umutlarının dua olduğunu vurguladı.

Ömercan Altay
500

