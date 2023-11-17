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Farah Zeynep Abdullah'a hakaret davası açıldı

Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyadan hakaret ettiği iddia edilen eski uzman çavuş Musa Orhan hakkında dava açıldı. Abdullah, 'hakaret' suçundan bugün ifade verdi ve beraatini talep etti.