Farah Zeynep Abdullah'a hakaret davası açıldı
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Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyadan hakaret ettiği iddia edilen eski uzman çavuş Musa Orhan hakkında dava açıldı. Abdullah, 'hakaret' suçundan bugün ifade verdi ve beraatini talep etti.
Farah Zeynep Abdullah hakkında, Batman'ın Beşiri ilçesinde yaşamına son veren İpek Er'e tecavüzde bulunduğu iddia edilen eski uzman çavuş Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Abdullah, 'hakaret' suçundan bugün ifade verdi.
"BERAATİMİ TALEP EDİYORUM"
Savunmasına devam eden Abdullah hakaret kastının olmadığını belirterek, "Beraatimi talep ediyorum. Duruşmalardan vareste tutulma talebim vardır" diye konuştu.
Oyuncunun avukatı da müvekkilinin suç kastının olmadığını ifade ederek beraatini talep etti.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin