Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğulları Karan'ın Transformers temalı doğum günü partisi

Meslektaşı Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen, bir yıl önce ikinci kez anne olmuştu.

KARAN BEŞ YAŞINDA

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in ilk çocukları Karan, beş yaşına girdi. Çift, oğulları için dünyaca ünlü çizgi roman serisi 'Transformers' temalı doğum günü partisi düzenledi. Sosyal medyayı aktif kullanan ikiliden peş peşe paylaşımlar geldi.

Transformers temalı bir doğum günü partisi düzenlenen Karan'ın fotoğraflarını anne Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından paylaştı.

Doğum gününde ailece poz veren ünlü çifte hayranlarından yorum yağdı.