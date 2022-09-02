Fahriye Evcen Gece Yarısı Bakın Neye Aşerdi
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İkinci kez hamile olan oyuncu Fahriye Evcen paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Burak Özçivit ile evli olan Fahriye Evcen'den gece yarısı paylaşımı geldi. Güzel oyuncu aşerdiği şeyleri paylaştı.
'Çalıkuşu' dizisinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, ilişkilerini 2017'de nikah masasına taşımıştı. Oyuncu çift, 2019 yılında çocukları Karan'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı.
İkinci kez hamile olduğu öğrenilen Evcen sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Güzel oyuncu son olarak gece yarısı bir paylaşım yaptı. İncir ve kızılcık aşeren Evcen sosyal medyadan saati de paylaşarak dikkat çekti.
Kaynak: Snob Magazin / Magazin