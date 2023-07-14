Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı Bebeklerinin Cinsiyetini Açıkladı

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı çifti, bebeklerinin cinsiyetini arkadaşlarıyla birlikte düzenledikleri partiyle açıkladı. Partide bebeğin erkek olduğu ortaya çıktı. Enis Arıkan'ın konuşması ise gülümsemelere sebep oldu.

Ezgi Mola, yakın çevresinin katıldığı sade bir törenle dünyaevine girmesinden günler sonra bebek beklediğini duyurmuştu.

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı bebeklerinin cinsiyetini açıkladı

ARKADAŞLARI DA EŞLİK ETTİ

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı bebeklerinin cinsiyetini açıkladı

İkiliye; Murat Boz, Sinan Engin-Ayşe Engin, Oğulcan Engin, Berfu Yenenler- Eser Yenenler ve Enis Arıkan eşlik etti.

Partide, bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu ortaya çıktı.

ENİS ARIKAN'DAN GÜLDÜREN KONUŞMA!

Parti boyunca mikrofonu elinden düşürmeyerek arkadaşlarına kahkaha dolu anlar yaşatan Enis Arıkan, konuşması ile olay yarattı. Arıkan, partiden sonra Instagram hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Partiyi ben organize ettim. 2 gün önce öğrendim ve cinsiyeti sadece ben biliyordum. Bizimkiler böyle süslü şeyleri sevmez ben ise çok seviyorum. Geyik olsun…

Alaçatı'da olan arkadaşlarımızı davet ettim. Güldük, eğlendik. Bizimkiler düğün dahi yapmadı, baby shower falan da yapmazlardı. Ben hırsımdan yaptım tabi."