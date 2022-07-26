Ezel'in yıllar önceki kamera arkası görüntüleri çıktı, Kenan'ın sözleri bomba
28 Eylül 2009'da yayına başladığı tarihten itibaren Türkiye'de büyük bir etki yaratan Ezel dizisinin yıllar önceki bir sahnesinin kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun hayli neşeli olduğu ve sık sık espri yaptığı görüldü.
Türkiye'de Kurtlar Vadisi dizisiyle birlikte geniş bir hayran kitlesi oluşturan dizilerden biri de Ezel oldu. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı, senaryosu Kerem Deren ve Pınar Bulut ikilisi tarafından kaleme alınan aksiyon ve dram türündeki dizi, final tarihi olan 20 Haziran 2011'e kadar büyük bir ilgi ile takip edildi.
KAMERA ARKASI GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI
Ezel'in yıllar önce çekilen setinden kamera arkası görüntüleri, sosyal medyadan paylaşıldı. Kenan İmirzalıoğlu'nun aksiyon sahnesinin çekildiği anlarda kaydedilen görüntüler, hayli beğeni topladı.
ART ARDA ESPRİLERİ PATLATTI
Kenan İmirzalıoğlu'nun kamera arkasında dizinin aksine çok neşeli olduğu görülürken, yanındakilere "Elimdeki silahı alın, böyle şiddet içerikli aletlerden hoşlanmam" gibi ifadeler kullandığı duyuldu. Ayrıca İmirzalıoğlu'nun önce nazik bir şekilde tabure istemesi, "Abi kaydı kestim" lafını duymasının ardından ise "Nerede lan bu tabure" diyerek espri yapması izleyenleri kahkahaya boğdu.