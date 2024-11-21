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Evrim Alasya ile aşk yaşayan Kerem Alışık: Susarak konuşmayı tercih ediyoruz

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'Aşk Biter Mi?' adlı tiyatro oyununda iki sevgiliyi canlandıran Kerem Alışık ve Evrim Alasya, geçtiğimiz günlerde el ele görüntülenmişti. Kerem Alışık, katıldığı bir film galasında Evrim Alasya ile olan ilişkisi hakkında konuştu. Ünlü oyuncu, ''Susarak konuşmayı tercih ediyoruz. Saklanacak ya da gizlenecek bir durum yok'' dedi.

Aşk Biter Mi? adını taşıyan tiyatro oyununda iki sevgiliyi canlandıran Evrim Alasya ve Kerem Alışık, geçtiğimiz günlerde el ele görüntülenmişti. Daha sonra Paris dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gazetecilere yakalanan çift, soruları ''Biz çok gürültülü susuyoruz. Sustuğumuz yerlerden tanırsınız, konuşmaya gerek yok. Durum ortada'' şeklinde yanıtlamıştı.

'HER ŞEY ORTADA'

Muhabir Online'ın haberine göre Kerem Alışık, ilişkisine dair konuştu. Katıldığı film galasında Evrim Alasya ile ilgili soruları yanıtlayan ünlü oyuncu,''Saklanacak ya da gizlenecek bir durum yok. Susarak konuşmayı tercih ediyoruz'' dedi.

İşte Kerem Alışık'ın açıklaması;

''Söyleyeceklerim kısa ve derin, çünkü hiçbir şey susmadan söylenmiyor. Her şey ortada, saklanacak ya da gizlenecek bir durum yok. Sadece susarak konuşmayı tercih ediyoruz. Bu bir tercih, bir felsefe, bir anlayış. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Durum ortada ama konuşma susarak yapılıyor.''

Evrim Alasya ile aşk yaşayan Kerem Alışık: Susarak konuşmayı tercih ediyoruz
Haberler.com / Ezgi Taşlı - Magazin
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