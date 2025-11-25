Evrim Akın krizine Çitos Efe de dahil oldu! İddiayı böyle yanıtladı

'Bez Bebek' dizisinde canlandırdığı "Yağmur" karakteriyle tanınan Asena Keskinci, Evrim Akın'ın sosyal medyada paylaştığı bir videonun ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Keskinci, dizinin çekimleri sırasında Akın'ın sette sık sık tartışmalar yaşadığını ve kendisine kötü davrandığını öne sürdü. O dönemde ailesinin boşanma sürecinde olduğunu hatırlatan genç oyuncu, Akın hakkında "Bu kadın benim üvey annem oluyor. Babamla hâlâ birlikteler, aynı evde yaşıyorlar" şeklinde iddialar dile getirdi.

'ÇİTOS EFE'DEN AÇIKLAMA

Bu sözlerin ardından Evrim Akın'ın bazı eski rol arkadaşlarından imalı paylaşımlar gelmesi, sosyal medyada tartışmaları daha da büyüttü. Akın'la ilgili ortaya atılan iddialar, bir dönem 'Çocuktan Al Haberi' programında yer alan fenomen isim "Çitos Efe"ye de soruldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Çitos Efe'ye "Evrim Akın ve Asena Keskinci hakkında ne düşünüyorsun, Asena'nın söyledikleri doğru mu?" sorusunu yöneltti.

"HAYIR" DİYEREK KESİN DİLLE REDDETTİ

Çitos Efe, bu soruya "Ben Evrim ablanın bize bir kötülüğünü görmedim. Ama Asena ile arasındaki durumu bilemem; doğru da olabilir, yanlış da. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar" yanıtını verdi.

Ardından bir başka kullanıcı, "Evrim Akın'ın kamera arkasında sana zorla Çitos yedirdiği söyleniyor, doğru mu?" diye sordu. Çitos Efe bu iddiayı "Hayır" diyerek kesin bir dille reddetti.