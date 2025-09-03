Evlilikten çok yaş farkı konuşuldu, Mehmet Ali Erbil sessizliğini bozdu

Türk televizyon dünyasının en renkli isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil, 26 yaşındaki sevgilisi Gülseren Ceylan ile nikah masasına oturdu. 68 yaşındaki Erbil, böylece altıncı evliliğini gerçekleştirmiş oldu.

Çift, 28 Ağustos'ta İstanbul'da, aile arasında düzenlenen sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. Ev ortamında gerçekleştirilen törene yalnızca yakın çevre katılırken, çiftin mutluluğu sosyal medya hesaplarından yansıyan karelerle takipçilerine ulaştı.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİ: 42 YAŞLIK FARK

Ancak nikâhın ardından, çiftin mutluluğundan çok konuşulan bir başka detay vardı: 42 yaş farkı. Mehmet Ali Erbil'in yeni eşi Gülseren Ceylan, yaşça şovmenin çocuklarından bile küçük.

Erbil'in büyük kızı Sezin 43, küçük kızı Yasmin ise 29 yaşında. Gülseren Ceylan'ın yalnızca 26 yaşında olması, kamuoyunda ve sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı yaş farkını gündeme taşıyarak, çiftin birlikteliği hakkında çeşitli yorumlarda bulundu.

ERBİL'DEN YAŞ FARKI YORUMU: ALT TARAFI 40!

Tepkiler üzerine Mehmet Ali Erbil, gelen eleştirilere esprili bir dille yanıt verdi. Takipçilerinden gelen "Bu yaş farkı sizce sorun değil mi?" sorusuna, Erbil şu ifadeyle karşılık verdi, "Aramızdaki yaş farkı 40 alt tarafı! Rakamların önemi var mı arkadaşlar... Sadece rakam!"