Evlilik krizi iddialarının ardından Burak Özçivit'ten dikkat çeken hamle

Son günlerde evliliklerinde kriz yaşadıkları yönündeki iddialarla gündeme gelen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinden, tartışmaların ardından dikkat çeken bir sosyal medya hamlesi geldi.

SOYADI DETAYIYLA BAŞLAYAN SÖYLENTİLER

"Çalıkuşu" dizisinin setinde tanışıp 2017 yılında evlenen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, uzun süre "örnek çift" olarak anılsa da, son yıllarda birlikte paylaşım yapmamaları ve sosyal medyadaki etkileşimlerinin azalması, ilişkilerinde sorun olduğu iddialarını doğurdu. Geçtiğimiz günlerde ise Evcen'in Instagram hesabından "Özçivit" soyadını kaldırması bu söylentileri alevlendirdi. Soyadını saatler sonra yeniden eklemesi kısa süreli bir panik havası yaratsa da, çiftin günler sonra birlikte samimi bir poz paylaşması, "her şey yolunda" mesajı olarak değerlendirildi.

ŞİDDET İDDİASI MAGAZİN GÜNDEMİNE DAMGA VURDU

Tüm bu gelişmelerin ardından, "Beyaz Magazin" programında ortaya atılan şiddet iddiası gündemi daha da ısındırdı. Komşuların evden yükselen sesleri duyduğu ve çiftin tatilde de tartışmaya devam ettiği ileri sürüldü. İddialar, Evcen'in sosyal medya profilinde yaptığı değişikliklerin bu tartışmaların bir yansıması olabileceği şeklinde yorumlandı.

ÇİFTTEN SERT AÇIKLAMA: "AİLE KURUMUNA SAYGINIZ OLSUN"

Tartışmaların büyümesi üzerine çiftin sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Aile hayatına, aile kurumuna biraz saygınız olsun. İddia adı altında bize, ailemize yapılan bu gerçek dışı haberlerle yıpratma çabası devam ederse, bunu yapanlarla ilgili hukuki süreç başlatılacaktır."

Açıklama, iddiaları kesin bir dille yalanlarken, özel hayatlarına yönelik yapılan yorumlara da açık bir sınır çizdi.

"İNADINA ÇOK GÜZELSİN AŞKIM"

Tüm bu tartışmaların hemen ardından Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında yeni bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımın altına ilk yorum ise eşi Burak Özçivit'ten geldi. Ünlü oyuncu, eşinin fotoğrafına kalp ve öpücük emojileriyle birlikte, "İnadına çok güzelsin Aşkım" notunu düştü.Özçivit'in bu yorumu, iddialara karşı bir sevgi mesajı ve aynı zamanda güçlü bir duruş olarak yorumlandı.