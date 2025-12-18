Haberler

Evlenme ve din değiştirme iddiaları! Meltem Miraloğlu'ndan açıklama geldi

Evlenme ve din değiştirme iddiaları! Meltem Miraloğlu'ndan açıklama geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlenerek ABD'ye yerleşen oyuncu Meltem Miraloğlu, hakkında çıkan evlilik ve din değiştirme haberlerine açıklık getirdi. Ünlü oyuncu, "Evli değilim, çocuğum yok ve dinimi değiştirmedim" diyerek söz konusu iddiaları yalanladı.

  • Meltem Miraloğlu, ABD'li rahip Thomas Wick ile evlendiği ve din değiştirdiği iddialarını yalanladı.
  • Meltem Miraloğlu, evli olmadığını, çocuğu olmadığını ve evlenmeyi düşündüğü bir erkek arkadaşı olmadığını açıkladı.
  • Meltem Miraloğlu, birkaç yıl önce kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlenerek ABD'ye yerleşmişti.

"Hayat Devam Ediyor" dizisinde canlandırdığı çocuk gelin karakteriyle tanınan oyuncu Meltem Miraloğlu, birkaç yıl önce kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlenerek ABD'ye yerleşmişti. Bu evlilik ve çift arasındaki yaş farkı uzun süre magazin gündeminde yer aldı.

Evlilik sürecinde yaşadığı sorunlarla da adından söz ettiren Miraloğlu, bir dönem kimlik ve belgelerinin çalındığını, Amerika'da rehin tutulduğunu öne sürmüştü.

Evlenme ve din değiştirme iddiaları! Meltem Miraloğlu'ndan açıklama geldi

MELTEM MİROĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Son günlerde ise ünlü oyuncu, yeniden evlendiği ve din değiştirdiği yönündeki iddialarla gündeme geldi. Hakkında, ABD'li rahip Thomas Wick ile dini bir törenle evlendiği yönünde çıkan haberler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Miraloğlu, iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Oyuncu paylaşımında, "Evli değilim, hiç çocuğum yok. Evlenmeyi düşündüğüm bir erkek arkadaşım da yok. Dinimi değiştirmedim" ifadelerine yer verdi.

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Magazin
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Gain Medya soruşturması derinleşiyor! Sunucu Okan Karacan gözaltına alındı

Ünlü sunucu Okan Karacan gözaltına alındı
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Venezuela Savunma Bakanı: Ülkeyi her ne pahasına olursa olsun koruyacağız

Savaşın eşiğindeki ülkeden kararlı ses: Ne pahasına olursa olsun...
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıRIZGAR:

Yaw arkadaş şu kadınıda 3 ayda bir haber yapıp sunmayın. Habermi yok memlekette. Yolsuzluk, Asayiş bozukluğu, denetimsizlik, gereksiz gündüz dizileri ve gündüz kuşakları, kadın cinayetleri. Haberleriniz irdeleyici olsun.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLegend ishere:

Buda kendini hiç etti. En son ABD vatandaşı ihtiyarın biri ile evliydi, sonra şiddet görüyor, rehin tutuluyor gibi haber ve videoları çıktı. Sonra boşandı felan arabada kalıyor gibi birşeyler anımsıyorum. Şimdi gene aynı terane. Nerden buluyorsun bu şeyleri editör sabah akşam tiktok ve instada bunlarımı takip ediyorsun?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mourinho Fenerbahçe'den eski futbolcusunu Benfica'ya istiyor

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı yıldızı istiyor
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması

İsrail, tarihinin en büyük gaz anlaşmasını Arap ülkesiyle yaptı
Japon kadın yapay zeka karakteri ile evlendi, gelinlik giyip düğün yaptı

123 milyonluk ülkede insan bile olmayan kişiyle evlendi
Bahis soruşturmasında 14 futbolcusunu kaybeden Afyonspor'da kara bulutlar hakim

14 eksikle sahaya çıktılar, 90 dakikada kabusu yaşadılar
Asgari ücrette ikinci toplantı bugün saat 14.00'te! İşte masadaki zam senaryoları

Nefesler tutuldu! Milyonların kaderini belirleyecek toplantı bugün
Mourinho Fenerbahçe'den eski futbolcusunu Benfica'ya istiyor

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı yıldızı istiyor
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması

İsrail, tarihinin en büyük gaz anlaşmasını Arap ülkesiyle yaptı
Ak Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu'ndan Leyla Zana'ya yönelik tezahüratlara tepki

Bursasporluların attığı slogana Ak Partili vekilden sert tepki
Film gibi kovalamaca! Polis, 'dur' ihtarına uymayan kamyoneti böyle durdurdu

Film gibi kovalamaca! Polis, ihtara uymayan kamyoneti böyle durdurdu
20 kilo verdi! Tanju Özcan hastalığına dair ilk kez konuştu

Değişimi korkuttu! 20 kilo veren belediye başkanı hastalığını açıkladı
Futbolcu Uğurcan Bekçi silahlı saldırıya uğradı! Durumu ağır

Futbolcu yol ortasında vuruldu, durumu ağır
Lübnanlı iş insanını 300 bin dolar dolandıran 4 şüpheli Bursa'da yakalandı

Gazze'ye et göndermek isteyen işadamını pişman ettiler
Milyonlarca memur ve emekliye çifte zam müjdesi

Milyonlarca memur ve emekliye çifte zam müjdesi
Ünlü oyuncunun tıpkısının aynısı! Kimliği hayli şaşırttı

Ünlü oyuncunun tıpkısının aynısı! Kimliği hayli şaşırttı
title