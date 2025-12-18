Evlenme ve din değiştirme iddiaları! Meltem Miraloğlu'ndan açıklama geldi

"Hayat Devam Ediyor" dizisinde canlandırdığı çocuk gelin karakteriyle tanınan oyuncu Meltem Miraloğlu, birkaç yıl önce kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlenerek ABD'ye yerleşmişti. Bu evlilik ve çift arasındaki yaş farkı uzun süre magazin gündeminde yer aldı.

Evlilik sürecinde yaşadığı sorunlarla da adından söz ettiren Miraloğlu, bir dönem kimlik ve belgelerinin çalındığını, Amerika'da rehin tutulduğunu öne sürmüştü.

MELTEM MİROĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Son günlerde ise ünlü oyuncu, yeniden evlendiği ve din değiştirdiği yönündeki iddialarla gündeme geldi. Hakkında, ABD'li rahip Thomas Wick ile dini bir törenle evlendiği yönünde çıkan haberler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Miraloğlu, iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Oyuncu paylaşımında, "Evli değilim, hiç çocuğum yok. Evlenmeyi düşündüğüm bir erkek arkadaşım da yok. Dinimi değiştirmedim" ifadelerine yer verdi.