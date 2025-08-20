EUROVISION 2026 Viyana'da Yapılacak

EUROVISION 2026 Viyana'da Yapılacak
Avusturya'nın başkenti Viyana, 2026'da düzenlenecek EUROVISION Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapacak. Yarışma, Mayıs 2026'da gerçekleştirilecek.

Avrupa Yayın Birliği'nden (EBU) yapılan yazılı açıklamaya göre, Mayıs 2026'da düzenlenecek 70'inci Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapmak üzere Viyana seçildi. Yarışmanın yarı finalleri 12 Mayıs ve 14 Mayıs'ta, büyük final ise 16 Mayıs'ta Avusturya'nın en büyük kapalı arenası Wiener Stadthalle'de gerçekleşecek.

Avusturya, 1967 ve 2014 yıllarının ardından üçüncü kez Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
