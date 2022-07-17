Estetikle bambaşka birine dönüşen Taha Duymaz'dan takipçisine 'kepçe kulak' cevabı - Haberler

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Estetikle bambaşka birine dönüşen Taha Duymaz'dan takipçisine 'kepçe kulak' cevabı

Haberler.com - Magazin
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Hatay Yayladağı ilçesinin Güveççi köyündeki evinin mutfağında çektiği yemek videolarıyla ünlenen Taha Duymaz, estetik operasyonuyla bambaşka birine dönüştü. Bir takipçisinin 'Kulaklarına da mı estetik yaptırdın' sorusuna cevap veren Duymaz, 'Hayır, keçpe kulak bandı kullanıyorum' itirafında bulundu.

Instagram hesabından paylaştığı yemek videolarıyla adını geniş bir kesime duyuran daha sonra ise geçirdiği estetik operasyonuyla gündem olan fenomen Taha Duymaz'ın 'kepçe kulak bandı' itirafı geldi.

Estetikle bambaşka birine dönüşen Taha Duymaz'dan takipçisine 'kepçe kulak' cevabı

KULAKLARINI DA YAPTIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

Burun ameliyatı olan ve estetik ameliyatlara devam edeceğini söyleyen Taha Duymaz'ın kulaklarına da müdahale ettiği iddia edildi.

Estetikle bambaşka birine dönüşen Taha Duymaz'dan takipçisine 'kepçe kulak' cevabıTaha Duymaz, estetikten sonra adeta bambaşka birine dönüştü

SOSYAL MEDYADAN YANIT VERDİ

Kulaklarına da estetik yaptırdığı iddia edilen Duymaz takipçisine yanıt verdi. Taha Duymaz açıklamasında "Kulaklarımda işlem yok kepçe kulak bandı kullanıyorum" itirafında bulundu.

İşte o diyalog:

Estetikle bambaşka birine dönüşen Taha Duymaz'dan takipçisine 'kepçe kulak' cevabı

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