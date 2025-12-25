Haberler

Rüya gibi bölüm reytingleri salladı

Güncelleme:
KANAL D'nin hit dizisi Eşref Rüya, sezon finali tadındaki son bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Duygusal sahnelerin ön planda olduğu bölüm, reytinglerde 9,45 oranına ulaştı.

KANAL D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya, ekran karşısındakileri 'Yoksa rüya mı?' ikilemine düşüren, sezon finali tadındaki bölümüyle reytingleri ve sanal medyayı salladı. Otelini ve evini geri alan Eşref'in mutluluğu, Nisan'ın kurşunların hedefi olmasıyla yarıda kaldı. Kadir'in, Eşref'in gazabına uğrayarak ölümün kıyısına geldiği dizide, Hıdır'ın oğlunun Kadir olduğunun ortaya çıkması dengeleri altüst etti. Baş döndüren gelişmeleriyle izleyicisini ekrana kilitleyen Eşref Rüya, yine çarşamba gecesinin raconunu kesti.

AYTEN VE FARUK'UN VEDASI YÜREK DAĞLADI

Savcı Selma'nın, Nisan'ı Eşref'in özgürlüğü karşılığında muhbirlik yapmaya ikna ettiği Eşref Rüya'da duygusal sahneler öne çıktı. Eşref'in Nisan'a, Ayten'in Faruk'a vedası duygu fırtınası estirdi. Nisan'ın vurulmadan önce sergilediği sahne performansıyla şarkıcılara taş çıkardığı yapım, Tüm Kişiler'de 9,45 izlenme oranı ve 25,56 izlenme payıyla zirvede yer aldı. Dizinin AB izlenme oranı 7,60, izlenme payı 23,68; 20+ABC1 izlenme oranı 10 ve izlenme payı ise 26,71 olarak kayıtlara geçti.

Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle çarşamba akşamları Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
