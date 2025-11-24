Eşref Rüya Oyuncularından Öğretmenler Güne Anlamlı Vefa

UŞAK'ın Ulubey ilçesine bağlı Avgan İlköğretim Okulu'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü bu yıl bir sürprizle renklendi. Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya'nın oyuncuları öğretmenlere anlamlı bir vefa gösterisinde bulundu.

OYUNCULARDAN VİDEOLU KUTLAMA

Eşref Rüya'nın sevilen isimleri Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Büşra Develi ve Görkem Sevindik, Ahmet Yıldırım, Muttalip Müjdeci, Şener Savaş Avgan İlköğretim Okulu öğretmenlerine özel bir video mesaj hazırladı. Oyuncular, mesajlarında tüm eğitimcilerin gününü kutlayarak desteklerini iletti.

ÖĞRETMENLERDEN TEŞEKKÜR PANKARTI

Sürpriz video okulda büyük mutlulukla karşılandı. Avgan İlköğretim Okulu öğretmenleri, bu ince düşünce karşısında teşekkürlerini göstermek için bir pankart hazırlayarak Eşref Rüya oyuncularına minnettarlıklarını iletti. Eşref Rüya oyuncularının bu nazik davranışı sosyal medyada da takdir topladı.

Eşref Rüya çarşamba akşamları Kanal D'de ekrana gelmeye devam edecek.