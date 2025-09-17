Eşref Rüya'nın Yeni Sezonu Heyecanla Bekleniyor

KANAL D'nin çarşamba ekranına damga vuran fenomen dizisi Eşref Rüya sezonu bu akşam açıyor. Yıldız oyuncu kadrosu, sürükleyici hikayesi ve kadrosuna katılan iddialı isimlerle yeni yayın dönemine merhaba diyecek olan yapımın oyuncuları, ilk bölüm öncesi heyecanlarını paylaştı.

'BÜYÜK DEĞİŞİMLERE TANIK OLACAĞIZ'

Eşref Rüya'nın Nisan'ı, nam-ı diğer Rüya'sı Demet Özdemir, yeni sezonda izleyicileri sürprizlerle dolu, çok heyecanlı bir sezonun beklediğini şu sözlerle ifade etti: "Nisan'ın hayatında çok büyük değişimlere tanık olacağız. Bu değişimler, onun duygusal dünyasında da farklı bir yönünü görmemizi sağlayacak. Bu yolculuğu izlemek ve seyircilerin tepkilerini görmek için sabırsızlanıyorum. Aslında biz de senaryo geldikçe, hikayenin gidişatını seyirciden yalnızca birkaç gün önce öğreniyoruz. Bu yüzden her hafta yeni bölümü büyük bir heyecanla bekliyorum. Genel olarak söyleyebilirim ki, seyirciyi sürprizlerle dolu, çok heyecanlı bir sezon bekliyor."

'SEYİRCİYLE BULUŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM'

Eşref'in ve Nisan'ın belalısı Çiğdem Komiser rolündeki performansıyla beğeni toplayan Büşra Develi, yeni sezonda Çiğdem'in hikayesinin derinleşeceğini belirterek, "Geçen sezon tam oturtamadığımız, havada kalan noktalar bu kez daha netleşiyor ve aslında hepimiz için ters köşe sayılabilecek gelişmeler yaşanıyor. Benim için de hem oynaması hem de seyircinin tepkilerini görmek ayrı bir heyecan olacak. İlk sezon zaten inanılmaz tempolu geçti. Seyirciyle kurduğumuz bağ ve işin kısa sürede fenomenleşmesi benim için başlı başına büyük bir deneyimdi. O yüzden tekrar seyircimizle buluşmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

'HİKAYEMİZ MOTİVASYONUMU ARTIRIYOR'

Yetimler'in entelektüel ismi Faruk karakterine hayat veren Ahmet Rıfat Şungar, yeni sezon için heyecanı en yüksek olan isimlerden: "Karşılaşacağımız yeni sezon senaryosu en büyük heyecanım. Bu anlamda, her yeni bölüm için merakla bekleyeceğimiz bir hikayemizin ve senaryomuzun olması, motivasyonumu gerçekten artırıyor."

'ÇOK FAZLA SÜRPRİZ OLACAK'

Ekibin muhafazakar ismi Müslüm rolünde hikayeye ayrı bir renk katan Tolga Tekin, ekibin uyumuna dikkat çekerek, "İkinci sezonda çok daha heyecanlıyız. Tamamen birbirini çok iyi tanıyan ve anlaşan bir ekip olduk. Motivasyon tavanda. Yeni sezonda senaryonun gücü ve ekibin istekli bir şekilde çalışması, beni en çok heyecanlandıran şey oldu. Çok fazla sürpriz olacak; yeni karakterler giriyor. Hikayelerimiz yavaş yavaş açılmaya başlayacak. Heyecan ve tempo hiç düşmeden devam edecek. Ayrıca Müslüm'ün aile ve duygusal hikayesini de göreceğiz" diye konuştu.

'EKRAN BAŞINDAN AYRILAMAYACAKLAR'

Eşref Rüya'nın kötü adamı, Eşref'in baş düşmanı Kadir'e hayat veren Görkem Sevindik de izleyicileri bekleyen ters köşelere dikkat çekerek şunları söyledi: "İzleyiciyi birçok sürpriz ve ters köşe bekliyor. Bence ekran başından bir dakika bile ayrılamayacaklar. Senaryo; macera, dram ve aksiyonla dolu. Seyircinin izlerken keyif alacağı, içinde aradığı her şeyi bulabileceği bir hikaye hazırladık."

'İZLEYİCİSİ TERS KÖŞELER BEKLİYOR'

Yetimler grubunun tek kadın üyesi Irmak karakterindeki performansıyla diziye renk katan Ceren Benderlioğlu, ikinci sezon için hem heyecanlı hem de iddialı. Benderlioğlu, "İlk sezon biterken hepimiz ters köşe olduk. Öyle yerlere dağıldık ki, açıkçası ikinci sezonda nasıl toparlanacağımızı, karakterler olarak hikayenin nasıl ilerleyeceğini çok merak ediyordum. Bence bu sezon Eşref Rüya'da izleyenleri aşk, çıkmazlar, ters köşeler ve sürükleyici aksiyonlar bekliyor" dedi.

'DİNÇER DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK'

Yeni sezonun sürpriz karakterlerinden Dinçer rolüyle hikayedeki yerini alan Taner Rumeli, "Böyle güzel bir hikayenin ve ekibin bir parçası olmak beni çok heyecanlandırdı" dedikten sonra tüyoyu veriyor: "Eşref Tek ve Nisan'ın hikayesinin daha da derinleşeceği, akıl oyunlarıyla dolu bir sezon bizleri bekliyor. Ben Dinçer Burçay olarak hikayeye dahil oluyorum. Şunu söyleyebilirim ki hikayenin gidişatına etki edecek, dengeleri değiştirecek biri" ifadelerini kullandı.

'HIDIR KARAKTERİNİ ÇOK SEVDİM'

Eşref Tek'in hikayesinde yeni sayfalar açacak isimlerden Hıdır'a hayat veren Levent Özdilek, karakterini çok sevdiğini belirterek, "Hıdır karakterini çok sevdim; çünkü cevapların düğüm noktalarından biri. Seyircimizi büyük sürprizler bekliyor; merak edilen birçok soru cevaplanacak. Ayrıca dizimizin dünya ölçeğinde bir seyirci kitlesi var. Daha başlamadan farklı ülkelerden mesaj ve tebrik yağmuruna uğradım. Bu, ülkemiz adına çok gurur verici" diye konuştu.