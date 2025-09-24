Haberler

Eşref Rüya'nın Yeni Bölümünde Demet Özdemir'e Övgü Yağdı

Güncelleme:
KANAL D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'da Demet Özdemir'in performansı izleyenleri derinden etkiledi. Nisan karakterinin hissettiği duygusal değişimler ve zarafeti izleyicilerin beğenisini topladı. Yeni bölüm, bu akşam saat 20.00'de ekranda olacak.

KANAL D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya ; aksiyon, duygu ve gerilim dozu yüksek bir bölümle bu akşam ekranda olacak. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı dizinin yeni bölümünde Nisan, kardeşi Afra'yı son yolculuğuna uğurlayacak. İzleyenleri derinden etkileyen sahnelerdeki etkili oyunculuğuyla övgü yağmuruna tutulan Demet Özdemir, Nisan karakteriyle kalpleri adeta fethetti. Güzelliğiyle de adından söz ettiren Özdemir, setten paylaştığı iddialı karelerle ise sanal medyayı salladı.

ZARAFETİYLE BÜYÜLEDİ

Demet Özdemir, senaryo gereği ilk single'ını çıkaran ve dinleme listelerinde üst sıralara yükselen Nisan rolü için yapılan albüm kapağı çekimlerinden siyah beyaz karelerini sosyal medya hesabına yükledi. Paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni alırken, başarılı oyuncunun şıklığı ve zarafeti gündemin zirvesine oturdu.

'DEĞİŞİMLERE TANIK OLACAĞIZ'

Demet Özdemir, rolüne dair yaptığı açıklamada, "Nisan'ın hayatında çok büyük değişimlere tanık olacağız. Bu değişimler onun duygusal dünyasında da farklı bir yönünü görmemizi sağlayacak" diyerek merakı artırdı.

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümüyle saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
