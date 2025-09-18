Eşref Rüya'nın Nisan'ı Müzik Yolculuğunu Anlattı

KANAL D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya, ikinci sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Demet Özdemir'in hayat verdiği Nisan Akyol karakteri müzik dünyasında parlamaya başlıyor. Nisan, Hakan Gence'ye verdiği ilk röportajda hem müzik yolculuğunu hem de özel hayatına dair bilinmeyenleri anlatıyor ve gündemin merkezine yerleşiyor.

'KARDEŞİM AFRA BENİM HER ŞEYİM'

Şarkılarıyla dikkat çeken Nisan, verdiği ilk röportajda hem müzik yolculuğunu hem de özel hayatına dair bilinmeyenleri anlattı.

Müzikle küçüklüğünden beri iç içe olduğunu söyleyen Nisan, en büyük desteği kardeşi Afra'dan gördüğünü dile getirdi:

O benim kardeşim, sırdaşım, dostum… Her şeyim." Nisan'ın bu sözleri röportajı izleyen Afra'yı duygulandırırken, yakın arkadaşı Ceren de sohbetin bir parçası oldu. Nisan, Ceren'i 'en yakın dostu ve müzik direktörü' olarak tanıttı.

AŞK ÜZERİNE SAMİMİ CEVAPLAR

Röportajın en dikkat çekici bölümü ise aşk sorularında yaşandı. "Aşk sizin için ne ifade ediyor?" sorusuna Nisan, "İnsanın hammaddesi, kainatın yaratılma sebebi" sözleriyle cevap verdi. Hayatında şu an kimse olmadığını söylese de, geçmişte çok özel birine duyduğu aşkı da dile getirdi. İsmini anmasa da, izleyiciler onun sözlerinden Eşref'le yaşadığı büyük aşkı hatırladı. Kalbinin hiçbir zaman boş kalmadığını da şu sözlerle ifade etti: Aşk yoksa özlem vardır, özlem yoksa öfke vardır. Kalp illa bir şeyle dolar.

Tims&B Productions imzası taşıyan Eşref Rüya, her çarşamba Kanal D'de ekrana gelecek.