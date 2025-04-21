Eşref Rüya'nın Müslüm Karakteri: Yufka Yürekli ama Acımasız

KANAL D'nin sürükleyici öyküsüyle dikkat çeken dizisi Eşref Rüya, hikayesiyle olduğu kadar oyuncularıyla da konuşuluyor. Eşref'in ekibinin ağabeyi konumundaki Müslüm karakterini canlandıran Tolga Tekin, "Müslüm yufka yürekli ama gerektiğinde acımasız olabilen bir adam. Eşref'le abi-kardeş gibiler" diyerek açıklamalarda bulundu.

HER KARAKTERİN AYRI HİKAYESİ VAR

Çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilen bir adamın 'Yetimler' adlı mafyanın baş üyelerinden biri haline gelmesi ve gizemli çocukluk aşkının peşine düşmesini konu alan Eşref Rüya, hikayesiyle olduğu kadar oyuncularıyla da konuşuluyor. Başrollerini Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik ve Ceren Benderlioğlu'nun paylaştığı dizinin öne çıkan karakterlerinden biri de Müslüm Çermik.

'İHANETİ ASLA AFFETMEYEN BİR ADAM'

Tolga Tekin'in hayat verdiği Müslüm, ilk bölümden itibaren kendi kitlesini yaratmayı başardı. Tekin, Eşref'in ekibinin en büyüğü ve ekibin ağabeyi konumundaki Müslüm'ü "Doğu kökenli, dindar ve ağırbaşlı bir adam. Çeçenistan'da savaşmış. Bir arkadaşı vesilesiyle dörtlünün bir parçası olmuş. En büyük isteği, karanlık işlere karışmasını hiçbir zaman tasvip etmeyen ailesi ile bir gün arasını düzeltmek. Yufka yürekli ama gerektiğinde acımasız olabilen bir karakter. Katı kuralları var. İhaneti asla affetmiyor. Eşref'le abi-kardeş gibiler" sözleriyle tanımladı.

GÜÇLÜ EKİP

Yapımını Tims&B'in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan 'Eşref Rüya' çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de.