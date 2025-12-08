Haberler

Eşref Rüya'nın Anti-Kahramanları Kadir ve Kenan Fenomen Oldu

Eşref Rüya'nın Anti-Kahramanları Kadir ve Kenan Fenomen Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KANAL D'nin popüler dizisi Eşref Rüya'nın baş karakterleri Kadir ve Kenan, diyalogları ve sahneleriyle izleyici arasında büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. İkili, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor.

KANAL D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'da hikayenin anti-kahramanları Kadir ve Kenan, kendi hayran kitlelerini oluşturdu. Eşref'in belalıları olarak her bölümde türlü maceralara atılan ikilinin diyalogları ve sahneleri hem izlenme hem de paylaşım rekorları kırıyor. Görkem Sevindik'in 'This is Turkish Mafia' repliğiyle dillere pelesenk olduğu yapımda, has adamı Kenan'ı hastane yerine veterinere götürmesi hala konuşuluyor. Sevindik'in görkemli performansıyla adını dizi tarihine yazdırdığı yapımda, Kadir'in sağ kolu Kenan rolündeki Kaan Turgut kariyerinin en iyi performansını sergiliyor. İkili, başarının ve haklı şöhretin tadını sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla çıkarıyor.

'EKRANLARIN EN İYİ, KÖTÜ İKİLİSİ'

Sürekli didişen ama sıkıştıkları anlarda birbirlerinin arkasını kollayan ikili bu kez sadece viral olan sahneleriyle değil paylaştıkları fotoğrafla gündeme geldi. Kamera önündeki başarılarını, kamera arkasındaki uyumlarına borçlu olan ikiliden Kaan Turgut, setten yaptığı paylaşımla hayranlarını coşturdu. Görkem Sevindik'le pozunun altına 'Nasıl yapalım aga?' notunu düşen Turgut'un gönderisine beğeni ve yorum yağdı. Yorumlarda 'Ekranların en iyi, kötü ikilisi' ve 'Belki masaya oturtur diye fotoğraf paylaşmış' ifadeleri öne çıktı.

Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle çarşamba akşamları Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Konyasporlu Ndao tutuklandı! Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 10 kişi adli kontrolle serbest

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Bahis soruşturmasında Metehan Baltacı ve Murat Sancak tutuklandı

Süper Lig devinin topçusu ve eski başkan tutuklandı
Armut'a erişim engeli getirildi

Yüz binlerce üyesi olan site, Türkiye'de erişime engellendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Türkiye'de nadir rastlanıyor, özel izinle satılabiliyor! Tam 280 kilo

Türkiye'de nadir rastlanıyor, özel izinle satılabiliyor! Tam 280 kilo
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi

Duruşmada tansiyon yükseldi: Sizi en çok bu mu etkiledi Hakim bey?
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Emrah Çelik'in sevk yazısı ortaya çıktı

Yüklü para transferleri, kupon resimleri, WhatsApp yazışmaları
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi

Belediye başkanı, misafir gençlere sopa ile saldırdı
title